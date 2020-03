“El día 6 de marzo de 2020, presenté al Tribunal Nacional de Dopaje mi defensa con toda la prueba que respalda las circunstancias excepcionales de cómo dicha sustancia ingresó a mi organismo, por lo que he solicitado a dicho Tribunal que me exonere de cualquier tipo de sanción y he solicitado que se realice la audiencia respectiva en el menor tiempo posible, pues ya me encuentro listo para ejercer mi defensa y no quiero que el proceso se retrase indebidamente”.