Ciclista tico se coronó campeón panamericano de MTB luego de exhibición magistral en Argentina

Enrique Artavia posa con su bicicleta luego de cruzar la meta y bañarse en oro en el Panamericano de MTB en Argentina. (Prensa Fecoci)

Enrique Artavia tenía una deuda pendiente y quedaría demostrarse a sí mismo que podía subir al peldaño más alto del podio en una competencia de relevancia.

Fue este viernes cuando lo logró. El paraiseño sintió la satisfacción de proclamarse campeón panamericano de ciclismo de montaña (MTB) en Catamarca, Argentina, en categoría máster.

El reto consistía en darle cinco vueltas a un circuito de 3,7 kilómetros. El tico dio cátedra magistral, porque se mantuvo en punta de carrera desde el principio y hasta el final.

Artavia cruzó la línea de meta con un tiempo de 1:11:15, percatándose de que había cumplido la gran misión y que había saldado esa deuda que tenía consigo mismo.

El año pasado estuvo a punto de conseguir esta gesta, pero sufrió desperfectos mecánicos que le impidieron colgarse el oro panamericano. Hace unos meses, también en Argentina, él finalizó como subcampeón del mundo en su categoría.

“Esto es una doble revancha, revancha del Mundial y revancha del Panamericano del año anterior”, aseguró el ciclista costarricense.

Después de la competencia, el pedalista contó a través de un video difundido por la oficina de comunicación de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) que el circuito se prestaba mucho para sus condiciones.

“Era un circuito que había que manejar mucho tanto hacia abajo como hacia arriba, me encantaba, realmente lo disfrutaba. Tomé la decisión ahí en la partida, me sentía bien y tomé la punta entrando al sendero. Sabía que era un circuito que no se presta como para rodar en grupo”, relató Enrique Artavia.

Ahí estaba convencido de lo que tenía que hacer.

“Más bien si vas solo y si vas cómodo podés abrir campo y cuando vi que había abierto unos 10 metros y empecé el sendero muy cómodo, regulando y cada vez se fue abriendo la distancia más, siempre empujando duro hacia el frente”.

Enrique Artavia solo pensaba en el oro y lo consiguió en el Panamericano de MTB que se efectuó en Catamarca, Argentina. (Prensa Fecoci)

Por las experiencias anteriores y por todos los kilómetros que arrastra en tantos años dedicado al ciclismo, Artavia no quería relajarse por nada del mundo.

“Uno nunca sabe qué puede pasar y algún desperfecto. Tener un colchón de tiempo siempre es bueno y todo se me dio. De inicio hasta el final en punta de carrera”, citó.

Contó que la gente de Catamarca lo apoyó muchísimo y aprovechó para agradecerle el apoyo a la Federación Costarricense de Ciclismo y a Fox Centroamérica, “porque que sin la ayuda de don Luis De Ezpeleta no estaría acá”.

Y le dedicó la victoria a su esposa y a su hijo, “que son los que están conmigo, los que conocen todas las dificultades que pasa uno”.