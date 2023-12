Ciclista tico del Real Estelí protagoniza momento emotivo como ganador de insólita etapa en la Vuelta a Costa Rica

El ciclista costarricense del equipo Real Estelí de Nicaragua, Ricardo Rouillon, alzó los brazos al ingresar al Estadio Nacional, mientras los aficionados agitaron banderas y aplaudieron al corredor que, eufórico, celebró su victoria en la sexta etapa de la edición 57 de la Vuelta Ciclística a Costa Rica Telecable.

A sus 37 años, Rouillon, quien triunfó por primera vez en la competencia, detuvo su bicicleta y buscó a su esposa María Fernanda Borrasé y a su hijo Ricardo Rouillon, con quienes se fundió en un abrazo ante el éxtasis de la victoria.

Después de 25 años, la Vuelta Ciclística regresó al Estadio Nacional y todo parecía ser perfecto a excepción de un pequeño detalle: Rouillon había ganado la etapa 15 kilómetros antes, cuando la competencia fue neutralizada debido al caótico congestionamiento vial en la Autopista General Cañas, convertida prácticamente en un parqueo.

La caravana fue detenida frente a la fábrica Firestone, donde se neutralizó la sexta etapa de la Vuelta a Costa Rica por el caos vial que imperó en la Autopista General Cañas. (Rafael Pacheco Granados)

Desde el Real Cariari hasta el Hospital México, ocurrieron dos colisiones en la carretera, impidiendo que la caravana avanzara. La prueba se detuvo frente a la fábrica Firestone, donde se declaró la llegada con una bandera de puntos rojos, pertenecientes a la disputa de los premios de montaña, sin poder cumplir con el regreso a La Joya de La Sabana para completar los 111 kilómetros.

Ricardo Rouillon fue el más rápido en el embalaje y le dio la primera victoria en la Vuelta Ciclística a Costa Rica al equipo Real Estelí de Nicaragua, que forma parte del club de Fútbol Real Estelí de Nicaragua, que derrotó al Saprissa en las semifinales de la Copa Centroamericana.

Rouillon, quien comenzó a correr en la categoría Máster y este año se ubicó quinto en el Mundial de Ciclismo en Escocia, se llevó el primer lugar con un tiempo de 2 horas, 30 minutos y 40 segundos (2.30.40), seguido por Richard Zamora de Ciclo Café y Richard Huera del Movistar Bes de Ecuador, quienes registraron el mismo tiempo.

El costarricense Ricardo Rouillon, del equipo Real Estelí de Nicaragua, celebra la victoria en la sexta etapa de la Vuelta a Costa Rica, la cual tuvo que ser neutralizada tras 96 kilómetros (Rafael Pacheco Granados)

Ricardo Rouillon no se detuvo hasta llegar al Estadio Nacional

Al cruzar la meta, Ricardo Ruillon continúo su camino en medio de los vehículos y no se detuvo hasta arribar al Estadio Nacional, donde la afición esperó no solo al vencedor de la jornada, sino también al resto del pelotón, que pese a la complicada situación no quiso defraudar a los amantes del ciclismo y arriba a la meta para protagonizar la ceremonia de imposición las camisetas de los líderes del evento.

“La verdad estoy demasiado feliz. Pasé días bastante complicados, todas las etapas las he sufrido mucho. pero con la ayuda de mis compañeros del Real Estelí logramos esta victoria. Se la dedico a mi familia, a las personas que me han apoyado con sus mensajes y sus buenas vibras..Esto es para las personas que creen en nosotros”, comentó Rouillon.

Ricardo Ruillon desde hace año y medio se incorporó a la escuadra pinolera donde corrió este año la Vuelta a Nicaragua y la Vuelta al Norte en San Carlos, donde ganó también una etapa, pero sin duda su mayor logro es la victoria en la Vuelta a Costa Rica.

“El Real Estelí se viene escuchando en los últimos meses por el fútbol, pero es un proyecto deportivo serio. Soy el más veterano del equipo y trató de transmitir mi experiencia junto a mi compañero Bryan Jiménez, quien también es costarricense. Es un grupo unido que busca foguearse y trascender como lo hizo el fútbol y está victoria consolida nuestro proyecto”, explicó Ruillon.

El pedalista indicó que este jueves se sintió bien y atacó, para buscar el primer lugar y si se dio el triunfo es porque estaban en la fuga buena y eso es lo que importa.

“Más allá de que la carrera se neutralizó había que estar adelante, luchar por estar en la fuga y darle duro. Cuando me dijeron que la etapa se iba a neutralizar y terminaba bajando sabía que era mi oportunidad, por mis condiciones. Siempre había querido ganar una etapa en San Carlos y se me dio este año. Ahora imagínese lo que siento al ganar también en Vuelta a Costa Rica”, declaró Ruillon.

Mientras tanto, pese a todo lo sucedido y los inconvenientes al neutralizarse la carrera, no hubo mayores movimientos en la clasificación general que sigue siendo liderada por Sergio Arias Arce del Colono Bikestation Kölbi con un acumulado de 18.51.21, seguido por Kevin Rivera del 7C Economy Laiconex a 1.10 y el colombiano Juan Diego Alba, quien corre para el Movistar Bes, que está a 1.26.

Este viernes arrancan las tres útimas batallas en la alta montaña, iniciando con la fracción entre San José y San Isidro de El General, ascendiendo por el mítico Cerro de la Muerte hasta completar 126 kilómetros

Para el sábado 23, la caravana regresa al Valle Central con la travesía entre San Isidro de El General y Oreamuno de Cartago para 117 kilómetros. Finalmente la penúltima jornada será entre Paraíso de Cartago, Turrialba y retorno a Paraíso para 90 km.

Clasificaciones

Etapa VI

1. Ricardo Rouillon (Real Estelí) 2.30.40

2. Richard Zamora (Ciclo Café) MT.

3. Richard Huera (Movistar.Ecuador) MT.

4. Gerson Toc Xon (Guatemala) MT

5. Nelson Sánchez (Team CMS Prefabricados.

General

1. Sergio Arias (Colono Bikestation Kölbi) 18:51:21

2. Kevin Rivera (7C Economy Laiconex) a 1:10

3. Juan Diego Alba (Movistar.Ecuador) a 1:26

4. Jymmi Montenegro (Movistar.Ecuador) a 1:42

5. Gabriel Rojas (7C Economy Laiconex) a 3.01.