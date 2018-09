“Contento, no me guardé nada, al final de la carrera me venía sintiendo bien y de hecho cuando entramos al circuito en el primer ascenso me sentía bastante cómodo, al pasar la subida vino el descenso, llegamos al circuito donde siempre me mandé adelante”, expresó Villalobos a Steeven Mora del sitio crciclismo.com, quien estuvo presente en Innsbruck.