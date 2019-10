“Siempre me gustó andar en bicicleta de ruta, incluso estaba en un equipo. Durante un verano unos familiares de San José llegaron a Playa Mata Palo a vacacionar, por lo que tomé mi bici y me fui a la playa. Al regreso me sentía extraño, el sol brillaba rarísimo, sentía mucho calor. Llegué a casa, me bañé y después de comer salí a jugar billar. Al regresar me acosté y nunca más volví a ver”, relató Carmona.