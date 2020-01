Cuando recibí la primer parte de dopaje, fue muy inocente para mí, porque no conocía nada. Para una carrera me llamaron al baño y me dijeron venga, ponga el brazo, voy a ponerle vitaminas. No conocía nada de eso, entonces no creo que pase nada y era una carrera normal, no era importante. Me hacen eso, corro y sentí una diferencia, no profundizo en qué me pusieron, como a los 22 días volvemos a otra carrera y me vuelven a poner lo mismo, pero como duplicado, veo el mismo frasco, es un frasco transparente, no tiene nombre, no puedo determinar qué es o investigar. Vuelvo a correr y todo bien, y a los dos meses, de tantas travesías que me hicieron, me dicen qué es y qué estaba pasando en mí. Es cuando me doy cuenta y puedo ver que no era correcto, no era medicamento de vitaminas y más bien era prohibido ante la UCI.