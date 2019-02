“Yo venía en línea recta sobre la radial principal a Tibás y un carro giró, usted sabe que la gente no respeta, iba a doblar a mano derecha y yo jamás pensé que el señor se iba a tirar y me golpeó. Tras de todo este martes fue la sentencia del hombre que declararon culpable en el caso de la muerte de los ciclistas y pocas horas después me pasa esto”, relató la seleccionada nacional de ciclismo.