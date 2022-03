Ciclista cartaginesa es becada por universidad de Estados Unidos para estudiar y competir

María José Segura, quien es una de las promesas del ciclismo de montaña, tendrá la oportunidad de estudiar en the Savannah College of Art and Design (SCAD) en Georgia, Estados Unidos. Cortesía

Sus ocho campeonatos nacionales de ciclismo de montaña, tres de ruta y sus buenas calificaciones académicas en los tres últimos años de secundaria y la universidad, le abrieron las puertas a la ciclista María José Segura para cumplir su sueño.

La joven de 23 años fue becada para estudiar en the Savannah College of Art and Design (SCAD) en Georgia, Estados Unidos, durante los próximos cuatro años y además integrará su equipo de ciclismo para competir en los eventos universitarios en todo el país.

La pedalista, oriunda de Cartago, de esta manera sentó un precedente al lograr la oportunidad de estudiar gracias a un deporte que tradicionalmente no es considerado en nuestro país como opción para becas deportivas y trascender académicamente, como sí lo son el atletismo, el fútbol e incluso el baloncesto, entre otros.

Incluso María José tuvo este sábado 19 de marzo su primera competencia en Calhoun, Georgia defendiendo sus nuevos colores y aunque aseguró que fue complicada por la adaptación, manifestó que fue el primer paso para alcanzar sus metas.

“La beca se tramitó durante prácticamente un año. Hubo que hacer mucho papeleo y como tal es una muy buena Universidad. Lo que más me llamó la atención es que contaba con el equipo de ciclismo, aparte del nivel educativo, lo cual era importante para mí como deportista”, indicó Segura.

La ciclista María José Segura (centro, uniforme blanco), compitió este sábado por primera vez con su equipo universitario en los Estados Unidos. Cortesía

“Después de que el entrenador del equipo estudió mis logros deportivos y académicos me asignaron una beca completa. Contempla alimentación, hospedaje y costos de la carrera, así como el equipamiento de ciclismo y pagos de las inscripciones a las competencias. La verdad es una gran oportunidad para estudiar y seguir creciendo en el ciclismo”, comentó.

En nuestro país, María José cursaba la carrera de ingeniería en electromedicina, sin embargo, en la SCAD llevará una licenciatura en Comunicación Visual con énfasis en Diseño.

“Mi carrera se maneja por bloques de trimestres y los llevaré completos. Estudiaré de lunes a viernes y la idea con mi coach y mi equipo es participar en las principales carreras universitarias e intentar clasificar a las finales nacionales. También, espero poder tomar parte en otros eventos como embajadora de la marca Go Rigo Go, que ha sido mi familia y de quienes he recibido un gran apoyo”, agregó Segura.

“Para mí lo principal es alcanzar los objetivos académicos y tener las mejores notas que me permitan mantener mi beca, para continuar compitiendo. Para mí es una gran oportunidad, un pasito en mi deseo de subir esa escalera e ir paso a paso para dar el salto al profesionalismo, pero vamos despacito y con buena letra para lograrlo”, comentó.

María José Segura llevará una licenciatura en Comunicación Visual con énfasis en Diseño en the Savannah College of Art and Design (SCAD) en Georgia, Estados Unidos. Cortesía

Apoyo familiar

Aunque en su juventud practicó el fútbol, la natación e incluso incursionó en los patines y las patinetas, María José se inclinó por el ciclismo gracias a su hermano mayor, quien la llevó a un entrenamiento y desde entonces no ha parado de darle pedal a su bicicleta.

Elegida en tres ocasiones como la Mejor Ciclista de los Juegos Nacionales, más sus 11 títulos nacionales, así como un sexto lugar en los Panamericanos de ciclismo de montaña y un décimo en los Panamericanos de ruta, la ciclista sabe que tiene una gran oportunidad por delante, pero también agradece el apoyo en los últimos años de la empresa Go Rigo Go.

“El ciclismo siempre estuvo presente en mi vida. Es muy exigente, pero siempre fui muy competitiva, por lo que me enamoré de está disciplina. No es fácil, pero me esforcé mucho para lograr metas importantes que al final fueron fundamentales para que me dieran la beca”, confesó Segura.

“En los últimos meses la familia de Go Rigo Go me dio una gran ayuda y me apoyaron, al igual que lo ha hecho mi familia durante los 12 años que tengo en el ciclismo, porque me alentaron a seguir y nunca me dieron la espalda. No fue sencillo, pero sin esa motivación habría sido aún más complicado obtener los resultados”, acotó.

Tampoco fue sencillo el debut con su universidad este sábado 19 de marzo, pero confía en poder mejorar y demostrar por qué le otorgaron la beca y confiaron en ella.

“A pesar de correr este sábado mi primera carrera me sentí bastante bien. Estuvo muy fuerte el ritmo; es increíble la verdad. Aquí se maneja un paso muy diferente al que usualmente se hace en Costa Rica, sin embargo, logramos terminar, que era el primer objetivo”, recalcó Segura de 23 años.

“Ahora lo que debemos es acostumbrarnos al paso, apenas tenemos cinco días con el equipo, pero la verdad me siento muy contenta, es lo que había soñado y estoy motivada para las próximas competencias, que serán en abril”, subrayó.