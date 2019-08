“Uno como atleta siempre tiene que estar listo, pero de qué sirve prepararnos por meses sin competir. Si no hay carreras no habrá equipos y ni tendremos un nivel óptimo para la Vuelta a Costa Rica. Esto mata al ciclismo en general, porque cuesta prepararse para una competencia. No es solo a los élite, es al ciclista en general y están dejando morir al deporte, que es lo que me duele a mí”, acotó.