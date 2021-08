Cartas de niños sacan lágrimas e ilusionan a nadadora Beatriz Padrón

Ella se sintió identificada cuando vio a Mary Laura Meza competir en Río 2016, entendió que era posible soñar en grande, así como lo hacía otra costarricense.

Para Beatriz Padrón ese ejemplo es muy importante; por eso quiere transmitir un mensaje más allá de marcas personales, mejorar tiempos o luchar por una medalla.

Beatriz Padrón, nadadora costarricense. Cortesía.

Para la joven de 18 años la experiencia en los Juegos Olímpicos será una huella para toda la vida, pero también un impulso para las futuras generaciones.

La nacional cumplió con su objetivo de bajar la marca personal en los 200 metros libre. Esa felicidad se combinó con otros sentimientos igual o más importantes, muchos en los cuales reposa el olimpismo.

Padrón lo conversó con su compañero Arnoldo Herrera, quien también participó en Tokio 2020 en la prueba de 200 metros pecho.

Ambos coinciden en que con su participación no solo exponen la natación, sino también pueden ser vistos como ejemplos para los niños y niñas costarricenses que estuvieron pendientes de los Olímpicos.

“En 2016 yo estaba un poco más grande, pero igual me motivó mucho Mary Laura, porque vi a alguien que hace lo que a mí me gusta y alguien a quien pueda aspirar a ser. Espero que tal vez haya algún chiquito o chiquita que me haya visto competir y diga: yo quiero nadar”, comentó.

E inmediatamente aclara: no con el afán de que deseen ser como ella, sino de ver la natación como algo posible de hacer y disfrutar.

“Deberíamos motivar a los chicos a expresarse y practicar cualquier actividad que los haga felices, no por sacar un resultado para ir a las Olimpiadas o para ser campeones de algo, pero sí que disfruten lo que hacen, porque en un principio yo empecé a nadar porque me gustaba. Espero que con estos ejemplos, de nuestros atletas, los niños crean que también lo pueden hacer, que es posible”.

La cara de Beatriz Padrón lo dice todo. La costarricense cumplió con la meta de bajar su marca en los 200 metros libre. Foto: Cortesía Nuestro Diario / Guatemala La cara de Beatriz Padrón lo dice todo. La costarricense cumplió con la meta de bajar su marca en los 200 metros libre. Foto: Cortesía Nuestro Diario / Guatemala

Sin siquiera nadar esos 200 metros libre en el centro Acuático de Tokio, Padrón ya estaba llamando la atención de una parte de la niñez de este país, específicamente a quienes forman parte del equipo de Belén.

La nadadora se sintió muy conmovida cuando leyó las cartas que le enviaron con su entrenador, Pablo Camacho, para motivarla y desearle éxitos previo a su competencia.

Ese detalle y el recibimiento en el cantón herediano fueron parte de los momentos más felices de Padrón.

“Son chiquitos que uno ve todos los días y antes de irme me preguntaban cosas. Siempre he sido del pensar que hay que tener interacción con los menores del equipo, porque ellos lo están viendo a uno y debemos dar un buen ejemplo. Me gustó mucho saber que estaban apoyándome, disfruto mucho hablar con ellos, vacilar y molestarlos. De verdad fue muy emotivo para mí, se me salieron las lágrimas leyendo esas cartas”.

El regreso a Costa Rica fue el cierre de ese viaje plagado de altas revoluciones, aunque aún hoy, en su casa, mantiene vivas parte de estas emociones.

Lo que aún no termina es su aventura en la natación. Tokio la hizo enamorarse más de la disciplina y aumentar las ganas de buscar otra participación en los Juegos Olímpicos.

Además, en pocos días empezará una etapa diferente, tanto en la parte deportiva como educativa.

Padrón estudiará en la Universidad de Nebraska-Lincoln, la cual le ofreció una beca para formar parte del equipo de natación y sacar una carrera.

La tica decidió estudiar Ingeniería en Sistemas Biológicos, una carrera “dura, pero siento que yo también soy dura”, dice entre risas.

“Cualquier cambio viene con sus incertidumbres y espero afrontarlo de la mejor manera. Me gustaría mejorar, sacarme las mejores notas que pueda, pero eso solo lo sabré allá cuando lleve el primer semestre. También el sistema de competencias es diferente, es una perspectiva diferente del deporte y estudios, siento que es una gran oportunidad de crecimiento”.

De algo sí está segura y es que el deporte le seguirá abriendo puertas y enseñando tanto como lo ha hecho hasta ahora.

“Agradezco la oportunidad de estudiar y hacer deporte al mismo tiempo y desarrollarme plenamente como atleta y estudiante. El deporte me ha enseñado sobre disciplina, me ha formado como la Beatriz que soy hoy”.