“Trabajaba con mi papá en la finca de las 6 de la mañana a las 12 mediodía. Y después de las 3 p. m. entrenaba hasta las 7 p. m. Los miércoles tenía permiso para hacer fondos y los fines de semana competía. En el año que gané la Vuelta, dos meses antes Carlos Alvarado (qdDg) me dio un salario para que solo me dedicará a entrenar y yo me sentía más descansado y muy bien”, subrayó Víquez.