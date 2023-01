Carlos “Cali” Muñoz desde ya sueña con emular a Claudia Poll en Tokio 2020

Managua, Nicaragua. Con su medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Managua 2017, el surfista Carlos Cali Muñoz se ilusiona con estar en la Olimpiada de Tokio 2020 y repetir ese primer lugar en las justas asiáticas.

El equipo de relevos de Costa Rica, integrado por Leilani McGonagle, Noe Mar McGonagle, Jason Torres, Carlos Muñoz y Tomas King, se dejó la medalla de oro en las justas de Managua 2017. Comité Olímpico (Comité Olímpico)

Cali aseguró estar emocionado por la victoria, por darle el primer lugar a Costa Rica y no ocultó su deseo de completar todo el ciclo olímpico para estar en Tokio 2020.

Y es que la delegación tica demostró todo su potencial en playa Maderas, en San Juan del Sur, al ganar los eventos individuales masculino y femenino, la categoría de relevos y por equipos, con una gran actuación de su joven equipo integrado por Cali Muñoz, Noé Mar McGonagle, Jason Torres, Tomas King, Leilani McGonagle y Zulay Martínez.

Muñoz se dejó el oro en masculino gracias a un sólido 18,57, sobre su compañero de equipo Noé Mar McGonagle, quien se colgó la de plata, y sobre el nicaragüense Jackson Obando y el también nacional Jason Torres, quien terminó cuarto.

“Es emocionante ganar hoy porque es el primer evento del ciclo olímpico. Aquí empieza el camino a Tokio y un sentimiento especial que me embarga al ganar esta medalla. No puedo describir el momento porque es muy emocionante, es la primera vez que nos toman en cuenta para estar en unos Juegos Olímpicos y es claro que me gustaría estar allí".

Desde ya Cali visualiza ese momento, faltan prácticamente tres años pero el jacobeño está dispuesto a ir hasta el final por Costa Rica.

“La meta es tratar de clasificar. ¡Claro que uno se ilusiona con llegar allí, con todas las disciplinas deportivas! Aquí en Nicaragua es la primera vez que nos toman en cuenta y es muy emocionante. Se imagina participar por primera vez y repetir lo que hizo Claudia Poll (ganó medalla de oro en Atlanta 1996)”, suspiró Muñoz.

Cali desde ya se vizualiza en el desfile inaugural, participando con el equipo costarricense.

“Creo que sería como en esa película Jamaica bajo cero, se ve chivísima y a todo atleta le gustaría formar parte de ella. De momento no sabemos cómo se va a clasificar a las olimpiadas, pero voy a hacer todo lo posible por estar en esa delegación representando a mi país”, adelantó Muñoz.

Sobre la final, Cali Muñoz comentó que fue muy reñida y más aún porque se enfrentó a sus compañeros Noé Mar McGonagle y Jason Torres, a los cuales conoce muy bien, pero lograr la puntuación de 18,57 en los primeros cinco minutos del evento final le ayudó a encarrilar la victoria.

Mientras tanto, en damas Leilani McGonagle demostró el gran momento por el cual atraviesa al dejarse la presea dorada, mientras su compañera Zulay Martínez fue cuarta.

El equipo costarricense de surf se despidió de las justas de Managua 2017 con cuatro medallas de oro, una plata y dos bronces. Fotografía: Comité Olímpico (Comité Olímpico)

“Siempre estoy superhonrada de pertenecer a un equipo que representa a mi país. Trabajamos duro para que nuestra bandera quede en lo más alto. Ser parte de este grupo fue superdivertido, pues todos somos como una familia y agradecemos el apoyo de todos los ticos. Esta medalla se la quiero dedicar con mucho cariño a mi mamá”, expresó Leilani.

Los ticos además se dejaron el primer lugar en relevos con Noé Mar y Leilani McGonagle, Jason Torres, Tomas King y Carlos Muñoz, y la sumatoria de estos primeros puestos les permitió ser campeones por equipo.

En la modalidad de surf con remo (Sup), Valeria Salustri se quedó con la plata y Rolando Herrera con el bronce en varones.