Carlos ‘Cali’ Muñoz ‘Todos me preguntan en California por qué no me esperaron en Tokio’

Axel Castro y Carlos 'Cali' Muñoz (derecha) entrenaron juntos antes del arranque este jueves del Jack’s Surfboards Pro, en Huntington Beach Pier, California, Estados Unidos. Cortesía: Wálter Brenes.

En los entrenamientos, mientras se encuentra mar adentro o bien al recorrer la playa en Huntington Beach Pier, California, Estados Unidos, la pregunta para el surfista tico Carlos Cali Muñoz es la misma: ¿Por qué no lo esperaron en Tokio para participar en los Juegos Olímpicos?

Cali, quien actualmente se alista para competir en el Jack’s Surfboards Pro, un torneo con formato de 1.000 puntos y que sirve para clasificar al Challenger Series, entre bromas responde las interrogantes y además relata lo vivido en su increíble recorrido de más de 30 horas, antes de desistir de su viaje a la olimpiada a Japón.

“El tema de los Juegos Olímpicos ha seguido por aquí. Todos me preguntan aquí en California, por qué no me esperaron en Tokio. Estuve hablando con la australiana Stephanie Gilmore (novena en Tokio), con los hermanos Gudaskas (Tanner y Patrick, quienes son dos surfistas muy experimentados) aquí en el agua y de verdad que todo el mundo estuvo pendiente. Sin duda la revancha ya la gané y espero surfear bastante con toda la motivación que el pueblo tico me ha dado”, comentó Muñoz.

Cali vivió toda una verdadera odisea para intentar llegar hasta Japón, incluso poniendo $3.000 de su propio bolsillo, sin embargo al final no se pudo concretar su participación en las justas.

[ Carlos ‘Cali’ Muñoz cuenta su impotencia al ver su nombre en la televisión sin poder llegar a Tokio ]

Al agua. Ahora el oriundo Jacó buscará competir, a partir de este jueves, en una de las playas a las cuales se adapta mejor y confía en tener una buena presentación.

“Las expectativas es sumar la mayor cantidad de puntos, tratar de llegar a la final y ganar el evento, Debemos ir poco a poco. Tenemos una gran motivación. En esta playa, con el pasar de los años, hemos ido mejorando y obteniendo buenos resultados. Es una ola que me favorece bastante”, comentó Cali Muñoz.

El jacobeño indicó que de momento se siente con mucha confianza, tras superar una lesión en la rodilla derecha y haber pasado la página de lo sucedido en los Juegos Olímpicos.

“Las olas están divertidas. Van a tener buen tamaño y eso nos favorece. Lo que sí hemos tenido que volver a acostumbrarnos es nuevamente al traje especial para las bajas temperaturas. Hace tiempo que no competimos en un clima frío y es cuestión de adaptarnos”, añadió

Junto a Cali Muñoz también estarán participando en los Estados Unidos los nacionales Noemar y Leilani McGonagle, Axel Castro,Darshan Antequera, Christian Cantrell, Sam Reidy y Rubiana Brownell.

“Vamos con muchas ganas apuntando a lo mejor y esperamos aprovechar la motivación de los últimos días para sacar un buen resultado. Además con la participación de otros ticos, son situaciones que aún nos hacen sentir como en casa”, añadió Muñoz.

Por su parte, el limonense Axel Castro, con solo 17 años, se siente muy motivado de poder entrenar junto a Cali Muñoz, y espera dar lo mejor en California.

“Mi mayor objetivo es dar lo mejor de mi y que la gente sepa quién es Axel Castro. Me siento muy bien, siempre me ha gustado competir aún más en un torneo tan grande como el Jacks Surfboards Pro que también me ha dado la oportunidad de entrenar con Cali, quien es demasiado bueno, Él conoce muy bien esta ola y aprendo mucho de todos sus conocimientos, en este tipo de eventos”, dio Castro.