Carlos ‘Cali’ Muñoz llega a tiempo al aeropuerto para irse a Tokio

El surfista Carlos ‘Cali’ Muñoz le ganó la carrera al reloj y este sábado a las 8 a. m. partirá hacia Tokio, Japón, para participar en los Juegos Olímpicos.

Después de horas de angustia, Muñoz llegó a tiempo al aeropuerto Juan Santamaría, y antes de las 7 a. m. estaba listo para abordar un primero vuelo hacia Los Ángeles.

El nacional hizo todo lo que estuvo en sus manos y con el apoyo de otras personas y entidades, logró montarse en el avión. Ahora solo espera que los horarios de las competencias del surf continúen con retrasos por el mal tiempo.

“Una noticia super emocionante, fuera de tiempo, porque estaba pensando en otra cosa. Pero estoy muy contento de esta oportunidad”, aseguró Cali mediante su agencia de comunicación, Content Lab.

La posibilidad para Cali de ir a las justas olímpicas se abrió luego de que el portugués Frederico Morais diera positivo por covid-19.

A partir de ese instante vivió momentos de felicidad pero también de mucha angustia.

Desesperado, a las 9:09 p. m. de este viernes posteó en su Facebook que tenía la oportunidad de asistir a los Olímpicos, pero que se encontraba varado en Guápiles, Limón, y no podía pasar debido al cierre de la Ruta 32.

Necesitaba llegar al aeropuerto este sábado en la mañana, pero además, antes debía hacerse la prueba PCR y que esta diera negativa, situación que finalmente así sucedió.

Su angustia se trasladó a las redes sociales, donde cientos de aficionados le enviaron buenos deseos, mientras otros también le daban información de lugares donde podía realizarse la prueba.

En el otro lado del mundo, el Comité Olímpico Nacional (CON) hacía su parte.

En coordinación con la Federación de Surf de Costa Rica realizaron las gestiones pertinentes para lograr la anhelada presencia del oriundo de Jacó.

La mañana del sábado en Japón, el CON recibió la comunicación de la International Surfing Association (ISA) del campo que se abrió para Muñoz.

Según relata la oficina de comunicación del CON, a pesar de contar solo con dos horas de margen para confirmar o no la aceptación del cupo, ambas entidades nacionales buscaron la mejor opción de itinerario del vuelo y coordinaron la prueba PCR.

Un minuto antes de concluir el cierre, el presidente del CON, Henry Núñez y, el jefe de misión, Alexánder Zamora, solicitaron la ampliación del proceso del tiempo de confirmación.

Esas gestiones pudieron ser infructuosas si en Costa Rica el surfista no hubiera recibido el respaldo del Cuerpo de Bomberos de Guápiles y la Clínica Bíblica.

“Es increíble que Costa Rica sea un país tan pequeño y tan pura vida, tan lleno de buena gente. Me apoyaron bastante, estuve toda la noche despierto, gracias a Bomberos que me recogieron y me trajeron hasta la Bíblica, también a todas las personas en redes sociales, medios de comunicación les agradezco mucho, sin ustedes esto no sería posible”, añadió el nacional antes de subir al avión.

Ahora Cali espera que se mantenga el atraso en el inicio de la primera o segunda ronda del surf.

“Seguimos esperando que la situación se posponga para que llegue a tiempo, ya hicimos lo más importante y lo que está en nuestro poder para llegar. Gracias a Costa Rica, mi familia, mis patrocinadores”.