Cañera se olvida de sus temores para ganar el oro en el ciclismo de ruta de los Juegos Nacionales

En un disputado embalaje, la pedalista Karla Bustos aprovechó los últimos 100 metros del recorrido para superar el miedo de caerse en los reductores de velocidad de la carretera y ganar la medalla de oro en la categoría prejuvenil femenino.

La ciclista de Cañas fue primera en la travesía de 29 kilómetros, que salió del sector de Chilamate y concluyó en Pital de San Carlos. La presea de plata fue para Naomy Vargas de Cartago y el bronce le correspondió a Isabel García de Codea Alajuela.

“Cuando llegamos a los últimos metros me dije que era el momento. Con los reductores todas se asustaron por la posibilidad de caerse, pero yo me dije que eran los últimos 100 metros y había que darle con todo, tenía que arriesgar. Sinceramente no pensé que se me iba a dar este año (la victoria), pero por dicha logramos la medalla”, comentó Bustos a la página especializada Crciclismo.con

La joven pedalista agradeció a sus padres, su entrenador y el Comité Cantonal de Cañas por el apoyo y la oportunidad de competir en las justas.

Por su parte, en prejuvenil masculino el vencedor fue Ian Fernández de Cartago, quien disputó el sprint contra José Ramírez de Cóbano y Bryan Machado de Zarcero.

Mientras tanto, en categoría infantil masculina, Ranfred González de Bagaces ocupó la primera casilla, seguido por su compañero José Coronado y Randall Aguilar de Paraíso.

En prejuvenil por equipos, la representación de Grecia se dejó la presea dorada, seguida por la Cartago y la de Palmares.

Fútbol y taekwondo

En lo que respecta a la disciplina del fútbol, este lunes se estarán disputando las semifinales. En masculino, en el estadio Palmareño Solís de Palmares, San Carlos se medirá a San José a las 8 a. m., mientras que a las 11 a. m. Nicoya se enfrentará a Pococí.

En las semifinales de damas, Grecia se las verá con San Isidro de Heredia, a las 10 a. m., y Nicoya con Pérez Zeledón, a las 12:30 p.m. Ambos compromisos se estarán disputando en el estadio Allen Roggini de Grecia.

El taekwondo finalizó este sábado con la campeonización del cantón de San José, tanto en varones como en mujeres.

Los capitalinos acumularon 62 puntos en la clasificación varonil, para dejarse el primer lugar, gracias a sus cuatro medallas de oro, nueve de plata y siete de bronce. Solo un punto abajo finalizó Alajuela (61 unidades), con seis preseas doradas, tres de plata y diez de bronce. La tercera casilla le correspondió a Desamparados con 45 unidades, al sumar tres oros, cinco platas y nueve bronces.

Antes de iniciar las justas, en el congresillo técnico se definió que los monarcas se definirían en ambas ramas por los puntos y se les asignó siete unidades a la presea dorada, tres a la plata y uno al bronce.

Mientras tanto, en damas, las josefinas consiguieron una ventaja más amplia al sumar 102 puntos, mientras Santo Domingo hizo 58 y Alajuela 38.

San José alcanzó once medallas de oro, cinco de plata y diez de bronce. Santo Domingo, siete de oro, dos de plata y tres de bronce, y Alajuela dos de oro, cinco de plata y nueve de bronce.

La designación de atletas más destacados y acreedores al Premio Alfredo Cruz Bolaños, recayó en Kristel Cantillo de Alajuelita, quien participó en la modalidad de combate, y Juan Carlos Calderón de Barva, que destacó en el poomsae.