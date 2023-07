Calor sofocante doblegó sin piedad a atletas ticas

La fuerte temperatura y la humedad afectaron la participación de los atletas costarricenses en la media maratón y la prueba de marcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están llevando a cabo en El Salvador.

Los deportistas recorrieron tres veces un circuito de siete kilómetros, con salida y llegada en el Boulevard de los Héroes, frente al Hotel Intercontinental de la capital salvadoreña. Sin embargo, el calor y la humedad golpearon a los atletas nacionales.

Diana Bogantes no pudo terminar la competencia debido a un “agotamiento por calor”. En la prueba de marcha, Noelia Vargas se retiró debido a la fuerte humedad y calor, mientras que Juan Manuel Calderón terminó en sexto lugar, con un tiempo de 1:31:40 en la prueba de 20 kilómetros. Su mejor vuelta de 1000 metros fue la sexta, donde marcó 4:22 minutos.

Diana Bogantes (94) arrancó fuerte, pero después de la tercera vuelta comenzó a sentirse mal. (Foto Comité Olímpico de Costa Rica).

“En realidad, no estaba tan caliente, fue el golpe de humedad. En las primeras dos vueltas me sentí muy bien, iba muy fuerte, pero al empezar la tercera vuelta, antes de llegar al primer retorno, me empecé a sentir rara. Al hacer el retorno y comenzar a subir, me sentí mareada, débil, como si tuviera muchas pulsaciones y bajé el ritmo. Tuve escalofríos y no pude seguir en el grupo que iba conmigo. Intenté recuperarme y correr fuerte, pero volví a sentirme mal y paré en el puesto médico del Comité”, dijo Diana Bogantes en declaraciones al Comité Olímpico de Costa Rica.

Por su parte, Juan Manuel Calderón manifestó que la prueba se complicó después de los primeros cinco kilómetros.

“El objetivo era terminar, no se pudo mejorar el tiempo, pero lo importante era culminar y lo logré. Al principio estaba muy fresco, pero después del kilómetro cinco sufrí un poco y me mentalicé, no me rendí y pude terminar”, aseguró Juan Manuel.

El marchista Juan Manuel Calderón hizo un gran trabajo, pese a la fuerte humedad que imperó en El Salvador. (Comité Olímpico de Costa Rica).

En la Media Maratón, las medallas en la categoría masculina fueron para Alberto González de Guatemala, José González de Colombia y Juan Barrios de México, quienes obtuvieron oro, plata y bronce, respectivamente.

En la categoría femenina, las medallas fueron para Joselyn Brea de Venezuela, Margarita Henríquez de México y Angie Orjuela de Colombia, quienes obtuvieron oro, plata y bronce, respectivamente, en ese orden.