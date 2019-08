El prime careo entre ambas deportistas debió ser el viernes, no obstante, la anfitriona no llegó, aduciendo que estaba entrenando fuera de la ciudad. Consultada sobre la ausencia de Pastrana (15-1, 5 KO) en la conferencia de prensa, Yokasta señaló en son de broma: “Ya no se podrá escapar más, mañana (hoy en el pesaje) y el domingo nos veremos, tendrá que presentarse".