“Como tienen varias años de estar trabajando en lo mismo, las personas las conocen y tanto mi mamá como mi abuelita me cuentan que les preguntan cuándo voy a volver a boxear, que esperan que me vaya bien. Ellas se sienten agradecidas y me apoyan mucho. Saben que el boxeo es difícil y de mucho sacrificio para alcanzar las metas que nos proponemos”, explicó Rodríguez.