“Quise poner mi granito de arena y no solo contribuir con el dinerito. Mi intención no es despilfarrar el dinero que tanto me ha costado ganarme, sino ayudar a personas que lo necesitan. Lo de la iglesia fue una promesa que hice y gracias a Dios pudimos hacerlo, aunque es claro que le faltan algunos detalles cuando me vine como es pintarla”, añadió Fonseca.