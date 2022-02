Bicampeón del Herediano sale del retiro para reforzar equipo de la Liga Premier de futsal

Ismael 'Chuky' Gómez estuvo con el Herediano entre 2012 y 2014, donde alcanzó dos títulos de campeón con el 'Team'. Fotografía: Pablo Montiel

Después de su paso por el Barrio México, en la Liga de Ascenso el torneo anterior, decidió colgar los botines en el fútbol nacional, tras una larga carrera que se inició en el 2011 cuando llegó al país para jugar con la escuadra de Limón FC.

Sin embargo, el volante argentino Ismael Chuky Gómez, quien logró un bicampeonato con el Herediano en el Verano 2012 y Verano 2013 y fue monarca con San Carlos, tanto en la Liga de Ascenso (2018) como en la máxima categoría (2019), volverá a la cancha para reforzar al equipo Sporting Aurora de Heredia, en la Liga Premier de futsala, cuyo campeonato arranca el próximo 5 de marzo.

La incorporación del Chuky fue dada a conocer en las redes sociales del club, que buscará ser protagonista con un equipo que tendrá jugadores de experiencia, pero que también utilizará a varios futbolistas de su liga menor, para afrontar el torneo cuyo campeón es el Borussia Desamparados.

“Siempre me gustó jugar futsal. Desde chico que lo jugaba en Argentina. Cuando me retiré siempre pensé en jugar. Se contactaron conmigo por medio de un amigo y decidí jugar por que es algo que hace rato quería hacer”, manifestó Gómez.

“Actualmente como estoy retirado los amigos me llaman para jugar fútbol 7 o fútbol 9, por lo que físicamente me he mantenido bien. Además salgo a correr y la verdad me siento bien y no hay problema. Por eso cuando me contactaron no lo dudé dos veces y aquí estoy con la ilusión de hacer un buen torneo”, añadió.

Ismael Gómez logró el ascenso con San Carlos en 2018 y un año se proclamó campeón del Torneo de Clausura con los norteños. Cortesía San Carlos (FOTO PRENSA AD SAN CARLOS)

Emprendedor

El suramericano enfatizó que tiene muy claro que la Liga Premier es muy competitiva, con jugadores de buen nivel que están en una Selección mundialista y donde se observan buenos partidos.

“El equipo entrena dos veces por semana con el entrenador Léster Arana y de momento trato de adaptarme rápidamente al sistema. El Sporting Aurora tiene un esquema definido, que debo aprender. Es una disciplina muy táctica y un deporte con un gran recorrido físico, por lo que espero aportar mi experiencia y poner un granito de arena a la liga”, indicó Gómez.

De acuerdo con las estadísticas de la página Liga de Futsal de Costa Rica, Gómez, de 38 años, será el segundo jugador argentino que debutará en la Liga Premier. El primero fue Maximiliano León, quien militó con el club JOMA San José entre 2019 y 2020.

Pero además Chuky podría implantar un registro difícil de igualar, como ser campeón de la Liga de Ascenso, campeón de la Primera División y por qué no, monarca de la Liga Premier.

“Sería bonito. Ojalá se pueda. Siempre mi objetivo es ganar, estar al más alto nivel y aportar al equipo. El club me abrió las puertas y aunque es muy competitivo vamos a intentar hacer lo mejor que podamos y aportar a la liga y al club”, añadió Gómez.

Ismael, quien hasta el año anterior estuvo con el Barrio México, en la Segunda División, además formó parte de Limón FC en dos oportunidades, Herediano, Santos de Guápiles, Uruguay de Coronado, San Carlos y Jicaral. Además con los Toros del Norte ascendió a la máxima categoría de la mano de su compatriota Martín Cardetti en 2018.

“Después de mi retiro empecé un emprendimiento de comidas argentinas, el cual me permite compartir con mi familia. Además en el ámbito profesional llevo los cursos para formarme como entrenador y prepararme para un futuro y tener una oportunidad de dirigir. De momento estoy con una gran ilusión de jugar con el Sporting Aurora”, enfatizó Gómez

Por su parte, Max Soto, presidente de Sporting Aurora, manifestó que el aporte del argentino será muy importante para los jugadores de la cantera.

“Estamos seguros que con su liderazgo aportará mucho al equipo. Su crecimiento personal ayudará a los muchachos a creer en ellos mismos. Su experiencia será de una enorme motivación “, aseguró Soto, a la página Liga de Futsal de Costa Rica.