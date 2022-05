Atleta tico participará en prestigiosa competencia internacional de carreras de obstáculos

El atleta costarricense Luis Díaz Matamoros inició a competir en carreras de obstáculos desde hace siete años y hoy, tras muchos sacrificios y esfuerzos, está a las puertas de disputar una de las competencias mundiales más prestigiosas de esta disciplina.

Se trata del Campeonato Mundial Trifecta Weekend 2022, que se disputará en el mes de noviembre en Grecia. Este evento es organizado por la reconocida franquicia Spartan Race, dedicada a realizar carreras de obstáculos de estilo militar, conocidas como OCR (Obstacle course racing, por sus siglas en inglés) a nivel mundial.

En este tipo de carreras se interponen diferentes obstáculos, como el traslado de objetos pesados como sacos o llantas, a lo largo de las distancias que componen las diferentes pruebas. Los circuitos van desde los cinco kilómetros y pueden llegar hasta la modalidad ultra, con trayectos de hasta 100 kilómetros.

Esta competencia contará con la presencia de más de 45 países y Costa Rica tendrá representación por primera vez en las piernas del tico Luis Díaz. “Yo voy a participar en la categoría 40-45 años. Me involucré hace siete años, siempre he hecho deportes, pero me interesé por estas carreras y comencé hace cinco años a competir en México”, afirmó.

Luis obtuvo su clasificación al evento en el 2019, en una carrera en México, pero el mundial no se disputó en los dos años siguientes por las restricciones de la covid-19. Por esta razón, ha tenido que realizar un esfuerzo para mantener el nivel y lograr un balance entre la parte laboral y la deportiva.

“Normalmente, yo entro a las 7:00 a.m. a trabajar y salgo tipo 5:00 p.m. De ahí me voy directo para el gimnasio, entonces ya ahí yo entreno de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.. Ya cuando viene la temporada fuerte a nivel competitivo, tengo que hacer una doble sesión, entonces me toca levantarme más temprano, a las 4:30 a.m., para que me de tiempo a llegar al trabajo y ya posteriormente me voy a entrenar de nuevo cuando salgo”, destacó.

Aunado a esto, ha tenido que costear de su propio bolsillo las diferentes competencias en las que participa durante el año, las cuales en su mayoría son en México. “A nivel económico es muy duro, porque hay que costearse tiquetes aéreos, traslados, alimentación, hospedaje, las mismas inscripciones. Yo no es que me sobre la plata, realmente trabajo fuerte para poder tener los recursos para competir”, explicó.

A pesar de que viajará solo a Sparta, a diferencia de otros equipos que cuentan con asistencia durante las carreras, eso no lo desanima para seguir preparándose de cara al evento. Luis ha tenido que adaptarse a las circunstancias y formarse él mismo para realizar sus rutinas de entrenamiento, en conjunto con el marchista nacional Deiby Cordero, quien lo ayuda en la parte de atletismo.

“Yo estoy enfocado en poder servir como una punta de lanza para los corredores que quieran superarse y puedan en algún momento ir a competir también como Costa Rica, Me estoy preparando de la mejor manera para dejar en alto al país en este evento internacional”, apuntó.

Luis es un apasionado de las carreras de obstáculos desde hace siete años, cuando descubrió la disciplina. Fotografía: Cortesía Luis Díaz

Reto exigente

Correr distancias largas en circuitos con terrenos irregulares y además sortear obstáculos en el trayecto no es tarea fácil. Para lograrlo se requiere de una mezcla de resistencia, flexibilidad, fuerza y sobretodo mucha fortaleza mental para no desistir en el intento.

“Es muy importante (el apoyo) a nivel de familia, porque si no tenés que ir solo contra el mundo, principalmente a nivel mental para poder soportar ese tipo de competencias. Yo siento que una de mis principales herramientas es esa parte y en este tipo de carreras realmente uno tiene que desarrollarlo, porque si empezás con titubeos ya vas mal”, mencionó Díaz.

En este evento se realizan tres carreras en un fin de semana y el atleta que logre el menor tiempo se convertirá en el ganador. La primera de ellas comprende una distancia de 21 kilómetros y 35 obstáculos, luego una de 10 kilómetros con 25 objetos a superar y, por último, una prueba final de 5 kilómetros y 20 obstáculos.

“Estas carreras involucran el trail running, por el tema técnico de los diferentes lugares que se visitan porque hay que pasar montañas, ríos, zonas inestables y demás. Así como mucha resistencia y agilidad, ya que en medio del circuito hay diferentes estructuras y obstáculos que hay que pasar para llegar a la meta”, aseveró.

Su principal objetivo es colocarse en lo más alto del ranking mundial y al menos tratar de entrar en el top diez de su categoría, aunque su principal satisfacción es representar al país ante los mejores exponentes de las carreras de obstáculos OCR a nivel mundial.

Impulsar disciplina en Costa Rica

Este tipo de competencias son poco conocidas en el país, aunque sí hay algunas carreras como la Apache o la Indian Race, las cuales siguen el espíritu de esta disciplina. Luis mantiene contacto con la Federación Costarricense de Obstáculos, quien se encarga de organizar eventos de este tipo de carreras.

“Yo lo que estoy tratando es de desarrollar un poco ese tema a nivel de Costa Rica. Yo estoy apoyando a la Federación basada en el conocimiento que ha adquirido en ese tipo de carreras y pues estamos tratando de profesionalizar un poco más el tema, tratando de evitar riesgos de las que se hacen aquí en el país y tratar de subir el nivel para que más personas compitan en diferentes categorías”, manifestó.

Con este trabajo conjunto, Díaz espera que la disciplina crezca en el país para que nuevos atletas se animen a participar a nivel nacional y en un futuro, contar con una base sólida de deportistas que también compitan internacionalmente. “Considero que nuestro país tiene muchas posibilidades de destacar a nivel mundial por los deportistas que se podrían formar a futuro en esta disciplina deportiva”, afirmó.

