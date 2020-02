“Estaba manejando muchos nervios porque tenía muchísimo tiempo de no correr un 1500 o una milla. No me acordaba de las sensaciones, además tenía altas expectativas porque sabía que estaba en una buena forma física y que podía mejorar mi registro anterior por mucho. Para recordarme por qué lo hacía me escribí esa razón en la muñeca”, confesó Castro.