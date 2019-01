El año pasado trabajamos bien, hacia los Juegos Panamericanos. No es suficiente porque hay 300 atletas más que ya se están preparando para los Juegos Centroamericanos 2021 y a ellos no les estamos ayudando con absolutamente nada. El recurso no solo lo necesitamos solo para el evento del año, los atletas se preparan con 3 o 4 años de anticipación. Lo que hemos ido es tratando de maximizar el recurso que nos den; lo primero que hacemos es presentar el presupuesto idóneo, de acuerdo a lo que nos dan ajustamos el presupuesto que le damos a las federaciones, que nunca es un 100%. Hay muchas limitaciones, no solo económicas, limitaciones en contratación de entrenadores, por ejemplo, se trabaja con voluntariado y eso significa que no se está a tiempo completo, el tema de infraestructura también es algo permanente. No puedo decir que se está preparando adecuadamente pero sí en las mejores condiciones de acuerdo al recurso que tenemos.