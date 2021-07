Anthony Fillingim mantiene dominio en el surf

Emily Gussoni ganó en Esterillo su segunda fecha del Circuito Nacional de Surf, y ahora está de líder en la rama femenina. (Cortesía de la Federación de Surf de Costa Rica)

Con una victoria en la jornada disputada este fin de semana, Anthony Fillingim se mantiene como líder en el Circuito Nacional de Surf.

Fillingim obtuvo su nuevo triunfo frente al hotel Playa Bejuco, lo que signfica el segundo round al hilo tras vencer en la fecha anterior.

Esta vez el tablista de Santa Teresa se enfrentó en la final a Carlos Muñoz, Ángelo Bonomelli y Durby Castillo.

De acuerdo con el comunicado enviado por la Federación de Surf de Costa Rica, en el heat que definió al vencedor, Fillingim hizo un air-backside que le deparó una puntuación final de 9,83.

"Las olas estuvieron muy buenas para todos los dos días y, bueno, hoy tuve un heat en la final a muerte con Carlos Muñoz, y le logré ganar después que saqué ese aéreo que he practicado mucho. La verdad es que muy feliz de ganar de nuevo”, dijo Anthony en el comunicado.

El vencedor ya tiene cuatro podios al hilo en el circuito y restan tres fechas para que concluya el próximo mes julio en playa Hermosa.

Otra que salió con los brazos en alto fue Emily Gussoni, quien triunfó en la Open de la rama femenina, superando en la final a Nataly Bernold, Leilani McGonagle y Zulay Martínez.

"Las olas de Esterillos me encantan, siempre me va súper bien en los torneos que hacen, aunque casi no entreno aquí, pero hay algo que me ayuda. Este año en definitiva voy a pelear el título nacional", dijo Emily, que cuenta con dos victorias en el torneo.

La próxima jornada del Circuito Nacional de Surf será entre el 21 y 22 de mayo en playa Guiones, Nosara.