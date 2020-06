“Creo que el día que entreguemos las bicis me voy a poner a llorar. No es solo dárselas a los niños, sino también enseñarles a andar, porque ellos nunca han tenido una, por lo que he contactado a personas para que ese día vayan con nosotros y les ayuden a aprender a pedalear y usarlas. Además tienen que aprender a cuidarlas y darles mantenimiento”, confesó Fonseca.