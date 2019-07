“Un día de mucho, mucho calor. Ha hecho daño. Esto pasa factura: el cuerpo no recupera igual, se sufre un poquito más de lo normal… Aunque parezcan etapas fáciles, siempre hay un poco de tensión, y con estas temperaturas el descanso no tendrá el efecto de otros días. ¿Cuántos botes habré bebido? No sé… ¿igual 15? Muchos. Los compañeros han hecho muy buen trabajo subiendo agua cada dos por tres”, expresó Mikel Landa en declaraciones recopiladas por Movistar Team.