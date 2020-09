“Los aficionados esperaban a un Andrey más adelante, más protagonista, que se mostrara más, pero el Ineos tuvo un Tour muy confuso por las caídas en las primeras etapas y el retiro de Egan Bernal. Aún así Amador tuvo un trabajo brillante al no solo realizar la labor que se le encomendó sino ayudar a los otros coequiperos que no llegaron en su mejor momento o no rindieron lo esperado”, agregó Mora.