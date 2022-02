Andrey Amador: ‘Muchísimos conductores nos ven como un estorbo, pero además con odio’

Ver a su compañero Egan Bernal tirado en la carretera, con heridas graves, tras una accidente sufrido en el sector de Gachancipá, Cundinamarca, en Colombia, durante la concentración de su equipo el Ineos Grenadiers, hizo reflexionar al ciclista Andrey Amador sobre la situación que se vive en las calles ticas.

Amador se encontraba con tierras colombianas realizando un trabajo de altura junto con los colombianos Bernal, Daniel Felipe Martínez, Brandon Rivera, el español Omar Fraile y el ecuatoriano Richard Carapaz, cuando sobrevino el accidente al chocar Bernal contra la parte trasera de un bus intermunicipal que estaba detenido recogiendo a un pasajero.

El percance que tiene a Egan, campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021, en el hospital donde fue sometido a dos operaciones, una para estabilizar la fractura del fémur y de la rótula de la pierna derecha y otra para controlar el problema de las vértebras torácicas, que era lo que más preocupaba a los médicos, lo que hizo reflexionar a Andrey.

Más aún que el domingo 13 de febrero estará al frente del evento El Gran Fondo Andrey Amador, que tendrá dos pruebas de 60 y 160 kilómetros.

Andrey Amador en el Gimnasio BN Arena, en Hatillo. Forografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Ambas carreras saldrán del paseo Colón rumbo a Orotina, la travesía corta y la segunda a Quepos, las cuales transitarán por la ruta 27 y carretera a Jacó y donde se espera la participación de 4.500 ciclistas.

Precisamente el incidente de Bernal evitó la participación en el evento del ecuatoriano Richard Caparaz, campeón olímpico de ciclismo de ruta en Tokio, pues al ser uno de los capos del equipo Ineos, su calendario sufrió alteraciones y esta semana competirá en Francia.

Andrey, de cara su evento entiende el respeto que debe haber entre pedalistas y conductores, el cual parece haberse perdido por parte de un grupo que no es tolerante en la vía. Mientras tantos otros han comprendido que debe haber sentido común pues aquellos que circulan en dos ruedas son personas que tienen familia y lo único que desean es hacer deporte.

“Lo que veo ahora en las calles nacionales es que hay una rivalidad entre conductores y ciclistas. Antes íbamos en carretera y podíamos “estorbar”, como se dice popularmente, antes había más tolerancia, un poquito más. Ahora parece que hay una rivalidad absoluta. Muchísimos conductores nos ven como un estorbo, pero además con odio”, aseguró Amador, por su experiencia al entrenar en nuestro país.

“No sé, me parece que de pronto como que piensan; voy a molestarlos (a los ciclistas) a pasarles cerca, porque aquí no pueden andar en bici, para eso tienen ciclovías en San José y aquí no pueden circular. Muchas veces al conductor le cuesta más hacer esa maniobra y molestar al ciclista, que seguir con su camino. Antes como que no pasaba eso. Es lo yo he notado”, reflexionó.

Andrey Amador Andrey Amador compartío con José Luis 'Negro' Sánchez, primer ganador de la Vuelta a Costa Rica en 1965 y su entrenador Rafael Calderón, durante un conversatorio con los atletas del Comité de Deportes de San José. (Lilly Arce Robles.)

Camioneros respetan más

Pero para Andrey no todo es malo, por el contrario hay sectores que han aprendido a ser más respetuosos, más conscientes y de acuerdo a sus vivencias los camineros son unos de ellos.

“También hay muchísimas más personas que respetan eso, lo he vivido con traileros, camioneros, hay muchísimo más respeto que antes, no sé por qué. Me tocó conversar con un camionero quien me dijo que muchísimos se han metido a andar en bicicleta, que les gusta hacer deporte. Yo entreno por el sector de Herradura (camino a Jacó) y la verdad lo he notado”, aseguró Amador.

El ciclista nacional, quien el pasado jueves compartió su carrera deportiva, y sus inicios con atletas del Comité de Deportes de San José en un conversatorio lleno de anécdotas e historias, en el gimnasio BN Arena reconoció que por dicha las personas respetuosas y conscientes son mayoría en las vías nacionales.

“Por la experiencia, que uno vive al salir a entrenar diariamente, por dicha hay que reconocer que no son todos los que parecen rivalizar con los ciclistas. Hay personas que son ejemplares, que conducen con muchísimo respeto y tolerancia, sabiendo que la calle es de todos”, dijo Amador.

“Sin embargo, también me ha pasado sentir en carne propia esa rivalidad, esa mala vibra, que es parte a lo que uno está expuesto a vivir en las carreteras. Por lo que le pido a esas personas que piensen bien lo que hacen, pues el ciclismo para unos es la manera de llevar el sustento a nuestros hogares, mientras para otros es la forma de hacer ejercicio y salud mental”, sentenció Amador.