Todo ha sido muy extraño, luego no se podía salir, hubo confinamientos, estuvimos dos meses haciendo solamente rodillo y la verdad que no sé, todo muy raro y estoy con ganas de poder retomar un poco la normalidad, que se pueda competir y, en general, que la vida no solo en el ciclismo, sino que a nivel general, podamos combatir esta pandemia y volver a la normalidad cuanto antes.