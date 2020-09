“Hablando personalmente caerse de los primeros días nunca es bueno, luego sí he notado esa falta de competición, no había hecho la Dauphiné Libéré, pero no estamos para poner excusas y espero ahora, aprovechando hoy (lunes) el día de descanso para asimilar la semana anterior y creo que en esta semana ir a más, ir mejorando y para la tercera semana poder estar aún mejor. Eso es un poquito las pretensiones y lo que me gustaría”, explicó sobre la primera semana del Tour y sus expectativas.