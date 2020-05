“Movistar decía que yo tenía un acuerdo con ellos y bueno, al final fue un poco el tiempo que estuvimos que sí o que si no, llevaba mucho tiempo ahí. Siempre me he entregado al 100%, creo que he sido noble y eso es importante. Posiblemente diez u once años en otro trabajo no sean muchos, pero deportivamente es casi una carrera en otro lugar y uno necesita nuevas motivaciones, conocer gente nueva, aprender un idioma y que ya tengo 33 años y todos sabemos la duración de un ciclista”, acotó.