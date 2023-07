Andrey Amador en vivo: Ataca el orgullo tico en el descenso

Andrey Amador se siente con fuerzas y con ánimo para ser protagonista por segundo día consecutivo en el Tour de Francia. Este 13 de julio se disputa la etapa 12 de la Grande Boucle. De nuevo, el orgullo tico está en la fuga y a falta de 53 kilómetros lanzó un ataque junto a Van der Poel en el descenso.

Paso a paso Copiado!

A 70 kilómetros de meta, los 13 corredores en punta de carrera tienen una ventaja considerable de 6:32 con relación al pelotón.

Esa distancia deja la noción de que la escapada puede llegar y que entre los hombres que marchan en punta de carrera podría definirse al ganador de la etapa.

Poco después, a la escapada se unieron Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) y Jasper Stuyven (Lidl-Trek), en el kilómetro 93,3.

Andrey Amador es uno de los ciclistas que está en la escapda, en la etapa del Tour de Francia entre Roanne y Belleville-en-Beaujolais. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)

¿Quienes son los 15 ciclistas que están en la escapada? Copiado!

La fuga la componen trece pedalistas: Son Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Guillaume Martin, Ion Izagirre (Cofidis), Ruben Guerreiro, Matteo Jorgenson (Movistar Team), Dylan Teuns (Israel-PremierTech), Victor Campenaerts (Lotto-dstny), Tobias Halland Johanessen (Uno-X), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) y Jasper Stuyven (Lidl-Trek).

La aventura Copiado!

A las 5:07 a. m. (hora de Costa Rica), el pelotón daba las primeras pedaladas por las calles de Roanne. El recorrido neutralizado constó de 10,4 kilómetros. Veinte minutos después se dio la salida oficial, con la presencia de 168 ciclistas.

La jornada empezó muy movida, pero los diferentes intentos eran anulados y hasta se daban caídas, como la de David de la Cruz que terminó abandonando la competencia.

Después de múltiples intentos en vano, fue a las 6:57 a. m. cuando Jorgenson (Movistar Team), Ion Izagirre (Cofidis) y Andrey Amador (EF Education-EasyPost) se mostraron al contragolpe, con 8 segundos en el kilómetro 70 de etapa. Su misión era unirse a quienes batallaban adelante para que esa fuera la escapada buena.

Seguían los ataques y los contraataques. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Dylan Teuns (Israel-PremierTech) y Mads Pedersen (Lidl-Trek) estaban a punto de ser atrapados por Andrey Amador, Matteo Jorgenson e Ion Izagirre.

Pero en un repecho, el belga aceleró y lo impidió. Era una etapa intensa.

Dos minutos después ya eran siete ciclistas al frente, con Van der Poel, Guerreiro, Campenaerts y Burgaudeau, junto a Andrey Amador, Matteo Jorgenson e Ion Izagirre (Cofidis).

Rápido se unieron otros corredores y ahí se formó ese grupo de los 13 escapados: Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Guillaume Martin, Ion Izagirre (Cofidis), Ruben Guerreiro, Matteo Jorgenson (Movistar Team), Dylan Teuns (Israel-PremierTech), Victor Campenaerts (Lotto-dstny), Tobias Halland Johanessen (Uno-X) y Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies)

En el kilómetro 93,3 se integraron a la fuga Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) y Jasper Stuyven (Lidl-Trek).

Sin Fabio Jakobsen Copiado!

Según reportó la organización del Tour y antes de la partida, Soudal-Quick Step anunció que su velocista no tomaría la partida.

“Después de mi caída en la cuarta etapa, y tras hablarlo con mi equipo, hemos decidido que lo mejor es que mi Tour de Francia acabe aquí”, explicó Fabio Jakobsen en declaraciones remitidas por su equipo.

“Nos parece imposible que pueda llegar hasta París porque no me estoy recuperando de la caída. Me entristece marcharme, porque tenía muchas esperanzas depositadas en esta carrera. Voy a tratar de recobrar la salud; espero volver a mi mejor nivel esta misma temporada”.

¿Cómo es la etapa? Copiado!

Los corredores afrontan una travesía de 168,8 kilómetros entre Roanne y Belleville-en-Beaujolais. Más de 3.000 metros de desnivel retan al pelotón en esta tierra de vino, con un perfil de serrucho que garantiza una jornada dura y sólo apta para valientes.