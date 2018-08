"Me gustaría afinar un poco el peso en estos próximos días, ya que ahora mismo —no sé si por el calor o por otro motivo— me noto un pelín por encima de lo que me gustaría. Vamos poco a poco. Nuestros líderes siguen intactos, estamos bien metidos en carrera y lo importante va a ser llegar en perfecto estado a la última semana. Tengo confianza de que así va a ser”, agregó.