Andrey Amador bromea para ponerle fin a sus históricas presencias en Juegos Olímpicos

El nombre de Andrey Amador tiene otra estrella en la historia del ciclismo y deporte costarricense, luego de culminar sus terceros Juegos Olímpicos consecutivos, la madrugada de este sábado.

Amador asistió a Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, carrera con la que pone fin a sus participaciones en las justas.

Andrey Amador, previo a la salida de la carrera de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Foto: Cortesía Comité Olímpico Nacional Andrey Amador, previo a la salida de la carrera de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Foto: Cortesía Comité Olímpico Nacional

Lo hace con buena cara, no solo porque rindió dentro del exigente pelotón en la capital japonesa, sino también porque le puso humor y sinceridad a sus conclusiones.

El corredor del INEOS realizó una pequeña transmisión en Facebook para agradecer el apoyo de la afición y dar su punto de vista tras las seis horas, 21 minutos y 46 segundos de competencia.

Andrey lleva sobre sus espaldas un legado que supera las fronteras de Costa Rica y llega a imponerse en toda Centroamérica. Lo dicen sus 17 participaciones en las vueltas grandes, cuota que seguirá creciendo.

Pero tan solo centrándose en los Juegos Olímpicos, Amador deja un antecedente difícil de romper.

El cierre en la transmisión de Facebook, entre broma y en serio, fue una clase de adiós a las justas olímpicas y al mismo tiempo la bienvenida para algún otro ciclista.

“Esperemos seguir mejorando y que pronto venga otro talento para que ya saque la cara, porque conmigo estamos jodidos”, expresó mientras provocaba las risas del resto del staff.

Aunque la elección de Andrey Amador como representante de Costa Rica en Tokio era casi inminente, esta se confirmó al 100% en mayo anterior, cuando Yurandir Leandro, técnico de la Selección Nacional, la hizo oficial.

El otro corredor con alguna posibilidad era Kevin Rivera, ciclista de 23 años y ficha del Bardiani-CSF-Faizane. Sin embargo, Amador siempre llevó la ventaja y además el brumoso venía sin ritmo tras enfermarse de la covid-19.

Lo cierto es que cuando Amador habla de nuevos prospectos, Rivera es el llamado para seguir esos pasos.

Por su parte, Andrey volverá al pelotón mundial, donde tantas veces ha pedaleado. Su próximo anhelo es estar en la Vuelta España y luego en el Mundial de Ruta.

Ir a la Vuelta le permitiría continuar con su racha de doce años consecutivos con participación en al menos una vuelta grande. En este 2021 el tico se perdió el Giro de Italia y el Tour de Francia.

“Me gustaría seguir entrenando y ojalá estar en la Vuelta a España y poder estar representando el mundial y no tener excusa de que no vengo con suficiente fogueo”, expresó.

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta se realizará en la región de Flandes, Bélgica, entre el 19 y el 26 de setiembre, mientras la Vuelta será entre el 14 de agosto y el 15 de setiembre.

Eso le permitiría llegar con mejor ritmo para representar nuevamente a Costa Rica, diferente a lo que vivió en Tokio, pues no pudo competir en el Tour de Francia.

“Se veía muchísima diferencia de los corredores que venían del Tour de Francia que realmente ahí se vieron los resultados. Me atrevo a decir que los primeros 15-20 corredores son corredores que vienen del Tour de Francia, que son 21 días que se viene con un nivel super alto”.

Pero recalcó, una y otra vez, que no le gusta poner excusas.

“Contento, fue una carrera super dura, con muchísimo nivel y ya sabíamos lo que había, no soy nunca de poner excusas, no me gusta, pero hay que ser realistas y tenía desde la Dauphiné sin competir e intenté hacer trabajos de tras motos, intensidad pero eso nunca va a ser lo mismo que la competición”.

También, tanto al inicio como al final de sus declaraciones, agradeció el trabajo de Yurandir Leandro y el mecánico Robin Cárcamo.

“Gracias a ellos se ha podido hacer esto, ha sido un equipo que hemos engranado increíblemente bien y al que le faltaron patas fue a este que está hablando”, dijo al inicio de la transmisión.

“Agradecido con todos ustedes (la afición) y de paso agradecerle a la federación, porque me atrevo a decir que es la primera vez que hemos venido a un mundial de tal manera, en el sentido de que solo me dediqué a pensar en la bicicleta, en alimentación, en entrenar. El tema de mecánica ni pensado, porque sabía que todo estaba bien, todo estaba organizado”, añadió Amador, quien terminó en el puesto 68 de la competencia en Tokio.