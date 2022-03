Andrea Vargas, tras perderse Mundial por lesión, devolverá dinero recaudado en campaña a su favor

"Quisiera pedir que todo lo que aconteció previamente a este evento con respecto a mí participación y gastos no se repita nunca más. Estas situaciones son acongojantes", Andrea Vargas. (GIUSEPPE CACACE/AFP)

Al saltar la última valla, de su último entrenamiento en la pista, donde usualmente práctica su rutina en Portland, Oregón, Estados Unidos, Andrea Vargas sintió un dolor muy fuerte, en su pierna derecha, que la hizo caer al suelo.

Su esposo, David Jiménez, corrió a auxiliarla mientras la vallista no podía ponerse de pie. Con un gran dolor y con la ayuda de su compañero logró incorporarse pero no podía sostenerse: el dolor era intenso.

Andrea, quien conoce muy bien su cuerpo, tenía muy claro que algo andaba mal e inmediatamente contactaron a su médico para que la revisara, apenas 24 horas antes de emprender el viaje al Mundial bajo techo de Belgrado, en Serbia.

Luego de ser sometida a una serie de exámenes el diagnóstico fue contundente. Andrea sufrió una distensión muscular en su pierna derecha que tardará entre 15 y 22 días para recuperarse, por lo que queda al margen de su segundo mundial bajo techo.

“Debo informar que debido a una lesión no podré asistir al campeonato Mundial bajo techo en Belgrado, Serbia. En mi último entrenamiento sufrí una distensión muscular en mi pierna derecha, específicamente en el isquiotibial. Los médicos me valoraron entre lunes y martes y me recomendaron guardar reposo estos primeros días para luego llevar terapia física las próximas semanas”, dijo Vargas un un audio proporcionado por el periodista Miguel Jara.

“Más que el dolor agudo en el momento de la lesión, me embarga una gran frustración por no poder ir a competir en nombre de Costa Rica. Me había preparado para hacer una marca histórica en dicha prueba y soñando con llegar a pelear una final en está competencia, pero en la vida solo hay realidades en este duro momento del cual estoy seguro sanaré pronto y saldrá a competir con más hambre por mi país”.

Mucho estrés

La campeona Panamericana de Lima 2019 y novena en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 vivió momentos traumáticos ya que días antes no tenían el contenido económico para participar e incluso puso cerca de ₡3 millones de su bolsillo para poder asistir al mundial, debido a que la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa) no contaba con contenido económico para costear su participación.

“Eso sí quisiera pedir que todo lo que aconteció previamente a este evento con respecto a mí participación y gastos no se repita nunca más. Estas situaciones son acongojantes para uno como atleta y naturalmente para mi entrenadora y madre (Dixiana Mena). El estrés de saber si uno compite o no por temas administrativos desgasta aún más que entrenar día a día al máximo”, añadió Vargas.

“Este año es la segunda vez que sucede, cargamos con muchas cosas, pero la incertidumbre de un viaje no debe acompañar los pensamientos de un atleta. No es justo ni sano”.

En cuanto al acto solidario de la guardameta Noelia Bermúdez, quien pidió una colaboración económica vía sinpe móvil en las redes sociales, para sufragar los gastos de Andrea y así pudiera asistir al Mundial, ella reiteró su agradecimiento y fue tajante con lo que hará con el dinero recaudado.

“Con respeto a la actividad que de de manera solidaria convocó la futbolista Noela Bermúdez, a la cual agradezco enormemente y a todos los que enviaron su colaboración, debo afirmar que recaudó suficiente dinero el cual quiero devolver en su totalidad a las personas que desinteresadamente aportaron su granito de arena”, indicó Vargas.

“Por ello les solicito me escriban un mensaje directo al buzón de Instagram o Facebook y encontraré la forma de reintegrar uno a uno cada depósito. La vida continúa y entre mis planes está competir el próximo mes de julio en el campeonato Mundial al aire libre de Eugene. Estados Unidos en la prueba de los 100 metros con vallas.

Sobre su futuro, la puriscaleña enfoca sus baterías en el Mundial al aire libre que se realizará del 15 al 24 de julio en Eugene, Oregón, Estados Unidos.

“Tanto yo como mi hermana Noelia (20 km marcha) esperamos hacerlo de la mejor manera, siempre orgullosas de ver la bandera de Costa Rica en ese selecto grupo de la élite mundial.Muchas gracias por su cariño, Dios las bendiga siempre.”