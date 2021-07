Andrea Vargas reconoció pista de Tokio 2020 y terminó encantada

Andrea Vargas reconoció el Estadio Olímpico de Tokio 2020. Andrea Vargas reconoció el Estadio Olímpico de Tokio 2020. Fotografía: CON

La corredora nacional Andrea Vargas reconoció este jueves la pista del Estadio Olímpico de Tokio, donde competirá el próximo 30 de julio, entre las 6 p. m. y las 9 p. m. (de Costa Rica), en la prueba de 100 metros con vallas.

Vargas dijo en declaraciones al departamento de comunicaciones del Comité Olímpico Nacional (CON) que quedó encantada con las condiciones que ofrece el recinto deportivo, sobre todo porque se hizo con todas la comodidades necesarias para que los atletas busquen su mejor versión en la competencia respectiva.

“Ya hicimos el reconocimiento de la pista y me encanta porque es de material Mondo, se ve muy bonita, la pista es un poquito dura porque está buena, pero eso me encanta porque nos ayuda mucho a los atletas”, afirmó.

Según la página oficial del proveedor de la pista de Tokio 2020, ellos desarrollaron una tecnología especial para los Juegos Olímpicos, para de esta forma conseguir evitar el cansancio cuando los deportistas estén empleándose a fondo sobre la superficie.

“La nueva superficie Mondotrack WS de MONDO, la cual ha sido específicamente desarrollada para Tokio, incorpora gránulos de caucho vulcanizado que mejoran la elasticidad y uniformidad de la pista, el rendimiento dinámico de la superficie y su capacidad para reducir la fatiga de los atletas”, se lee en un comunicado dado a conocer previo a la instalación de la misma.

Otro detalle que atrapó la atención de Andrea y la dejó muy contenta fueron las vallas.

“Ya vi las vallas y están preciosas, me encantan porque son rosadas, ahora lo que queda es terminar estos poco que queda para la carrera y así dar lo mejor de sí”, sentenció la nacional.

Andrea Vargas es en la actualidad la principal exponente del atletismo en Costa Rica. En los últimos años consiguió: Medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de Managua, Nicaragua en 2017, Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia en 2018 y en los Panamericanos de Lima, Perú en 2019, además de un quinto lugar en el Mundial de Doha, Catar en 2019.

Vargas consiguió su boleto para Tokio 2020 en la semifinal de los Juegos Panamericanos 2019, cuando cronometro un tiempo de 12.75 y quedó por debajo del 12.84 que se exigía para estar en las justas.

“Desde pequeña entrené para competir en mundiales, Olimpiadas y representar a Costa Rica. No sabía lo duro que podía ser; sin embargo, nunca he dejado el atletismo y siempre he luchado por dar un poquitito más de mí en cada competencia”, resumió en un perfil que le hizo La Nación previo a su participación en los Olímpicos.