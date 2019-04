“El tiempo está muy bueno, pero no me vale como récord porque tenía el viento a favor de 2.8 metros sobre segundos y la válida es de 2.0 metros sobre segundo. Las rivales estuvieron muy fuertes, yo vine para foguearme. Traté de dar lo mejor porque las adversarias más fuertes fueron las de Estados Unidos. Traté de tener una salida explosiva y traté de mantener el cierre y me siento muy contenta”, dijo Vargas.