André Solano imparable: Piloto logró su tercer récord de pista en la temporada

El piloto André Solano impuso el mejor registro de pista en la categoría GT2 del Campeonato Nacional de Automovilismo, en el Parque Viva

Por Juan Diego Villarreal
André Solano Porsche 991.1 Cup, Rćcord de pista Categoría GT2 56.671 Campeonato Nacional de Automovilismo Parque Viva 6 de setiembre del 2025 Cortesía CRRL
El piloto André Solano, del equipo SyS, con su Porsche 991.1 Cup, fue el más rápido durante las clasificaciones del Campeonato Nacional de Automovilismo, en el circuito Starcas.com del Parque Viva. Cortesía CRRL (La Nación/Cortesía CRRL)







André SolanoCampeonato Nacional de AutomovilismoRécord de pista GT2Parque Viva
