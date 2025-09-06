André Solano imparable: Piloto logró su tercer récord de pista en la temporada

El piloto André Solano, del equipo SyS, con su Porsche 991.1 Cup, fue el más rápido durante las clasificaciones del Campeonato Nacional de Automovilismo, en el circuito Starcas.com del Parque Viva. Cortesía CRRL

Con un Porsche 991.1 Cup, el piloto costarricense André Solano impuso este viernes 5 de setiembre un nuevo récord de pista para la categoría GT2 del Campeonato Nacional de Automovilismo, en el Gran Premio Tactikos, que se disputará este domingo 7 de setiembre en su cuarta fecha.

Para André no es su primer récord en la temporada 2025, pues en el GT Challenge de las Américas ya había logrado los mejores registros en los circuitos de Panamá y República Dominicana, con su dominante McLaren 720S GT3, lo que lo mantiene como líder de la categoría GTS Turbo del campeonato latinoamericano.

En esta ocasión, Solano marcó un tiempo de 56,671 segundos, acelerando al máximo su Porsche, un vehículo construido para la competición, diseñado con un motor bóxer de seis cilindros de aspiración natural que genera más de 460 caballos de fuerza y una caja de cambios secuencial de seis marchas.

“La verdad estoy muy contento por lograr el récord. Hemos estado concentrados en el GT Challenge de las Américas y no hemos corrido tanto aquí. En esta fecha estaremos presentes en el Campeonato Nacional de Automovilismo, y qué mejor motivación que competir con el mejor registro de pista de la categoría”, comentó Solano.

El experimentado piloto confesó que es la primera vez que conduce un Porsche 991.1 Cup y que las condiciones de la pista fueron muy favorables, por lo que agradeció el trabajo del equipo SyS para poner el auto a punto, no solo para las clasificaciones del viernes, sino también para las carreras del domingo.

“Es un vehículo que se utiliza en Estados Unidos para competencias, es muy confiable e idóneo para este tipo de eventos. Nos sentimos muy contentos por la oportunidad y esperamos tener un buen día”, agregó.

André también aprovecha esta competencia para mantenerse activo antes de las dos últimas fechas del GT Challenge de las Américas, donde defenderá su liderato en la GTS Turbo con su equipo NACent Racing.

El GT Challenge de las Américas, que entra en su recta final, continuará el 17 de octubre en el Autódromo El Jabalí en El Salvador y concluirá con Las Tres Horas de Costa Rica, el 7 de diciembre, en el circuito starcars.com del Parque Viva.

Las entradas para la penúltima fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo, Gran Premio Tactikos, tienen un valor que va desde ₡5.000 para zonas verdes y gradería abierta, hasta paquetes de ₡20.000, y pueden adquirirse en el enlace: www.passline.com/eventos.

El campeonato cuenta con el aval de la Federación Costarricense de Automovilismo (FECOM) y del Automóvil Club de Costa Rica (ACCR).