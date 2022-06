Amanda Muñoz se despide con un salto de plata antes de incorporarse a la Universidad de Idaho

Amanda Muñoz se prepara para el Campeonato Centroamericano de Atletismo juvenil, que se realizará en Nicaragua, en julio próximo. (Alonso Tenorio)

Luego de estar ocho meses sin poder competir debido a una lesión muscular, Amanda Muñoz, atleta de salto triple, participó en el Campeonato Nacional de Atletismo, su último evento en Costa Rica, antes de viajar para integrarse a la Universidad de Idaho, donde fue becada desde diciembre pasado.

Amanda, quien representó a San Ramón, se dejó la presea de plata con un salto de 11 metros y 39 (11:39) centímetros. La ganadora fue Maryangel Morales de la UCR con 11:47, mientras el bronce se lo dejó Tiphanny Madrigal de Alajuela con 11:07.

“Estoy recuperando la confianza, la cual había perdido por la lesión. La idea era venir tranquila, a disfrutar las últimas competencias que me quedan en el país. Estoy contenta porque estoy sana, no tengo lesión y puedo hacer lo que más amo, dejando atrás el desgarro que me estuvo molestando desde octubre del año pasado”, manifestó Muñoz.

“La verdad la lesión me tenía un poco preocupada, se había vuelto algo crónico y máxime que tengo que integrarme a la universidad en octubre, pero todo está en la mente, hay que mantenerse positivo. Esta fue mi última competencia nacional, pues el 13 de agosto debo viajar a la universidad de Idaho donde además de competir voy a estudiar Mercadeo”, agregó.

El limonense Alejandro Ricketts, quien representa a Escazú, ganó los 100 y 200 metros lisos en el Campeonato Nacional de Atletismo. (Alonso Tenorio)

La joven de 18 años confesó que le hubiese gustado saltar más y quedarse con el título nacional pero el poder competir, estar sana y no resentirse de su desgarro en la pierna derecha la tiene tranquila.

“Ya llegará mi momento, pues el tiempo de Dios es perfecto. Ahora vamos a competir en el Campeonato Centroamericano juvenil y al finalizar me voy a trasladar a los Estados Unidos. Ya tengo el horario de clases, de entrenamientos, por lo que solo es llegar y empezar la temporada bajo techo en diciembre, por la nieve”, manifestó Muñoz.

En otros resultados, Daniel Johanning ganó los 10.000 metros masculino con 30:31:16, mientras en damas la triunfadora fue Priscila Solís con 38:05:36. En los 1.500 metros lisos, la medalla de oro en varones fue para Josué Francisco Murcia con 3:53:88 y en damas quedó en poder de Andrea Calvo con 4:54:51.

Por su parte, en los 200 metros lisos, Alejandro Ricketts fue primero con 21:29 y en mujeres Desiré Bermudez se dejó la presea dorada con 25:09. La experimentada corredora fue la máxima ganadora en el Campeonato al sumar el primer lugar en los 100, 200 y 400 metros lisos.

Los 400 metros con vallas femenino fueron ganados por Daniela Rojas con 58:28 y en hombres el vencedor fue Óscar Morales con 55:15. Asimismo, los 3.000 metros con obstáculos varones lo ganó Julio César Avilés con 9:31:23 y la prueba de damas se la dejó la interminable Mónica Vargas con 11:35:08.