A alguna gente le cuesta conciliar el boxeo con la estética. Púgiles como Alí nos demuestran que se podía pelear hermosamente, con criterio de esteta, de bailarín, con un estilo (noción más artística que deportiva) inconfundible e inimitable. Una de las canciones que le fueron dedicadas (“Black Superman”) decía: “he flies like a butterfly but stings like a bee” (“vuela como una mariposa y pica como una abeja”). En efecto, bailaba y volaba alrededor de su rival, cambiando constantemente su perfil.