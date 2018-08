“A mí me han dicho de todo, pero uno lo toma con tranquilidad. Recuerdo que una vez que en un torneo de Maxibaloncesto expulsé a dos argentinos y durante el partido me gritaron un montón de improperios. Aún así terminé el juego sin problemas. Al terminar las integrantes de la selección de Chile me felicitaron y hasta se tomaron fotografías conmigo. Me dijeron que fue una actitud muy valiente”, recordó la réferi nicoyana.