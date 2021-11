Alba Quesada: ‘Van a ser unos Juegos Nacionales para la historia’

Andrey Amador recuerda como él es producto de los talentos que empezaron con Juegos Nacionales. En la fotografía posa con Alba Quesada y Karla Alemán. (Prensa Icoder)

El año pasado se pospusieron los Juegos Nacionales por la pandemia, pero en este 2021 se obtuvieron los permisos de todos los protocolos de todas las disciplinas y desde este viernes 5 de noviembre, durante seis fines de semana se desarrollarán las justas.

No habrá villas, hospedaje, público, ni las facilidades de antes. Las eliminatorias se hicieron en octubre en algunas disciplinas y en otras hubo una modalidad de evento nacional.

Según la directora del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), Alba Quesada, los Juegos Deportivos Nacionales tienen una gran importancia y que en 2020 era imposible hacerlo porque fue cuando estaban los picos más altos de contagios por la covid-19.

“Los muchachos no se habían entrenado en mucho tiempo, algunos sí lo hacían individualmente, pero no fue posible, ni por las condiciones económicas, ni por las circunstancias, porque todas las instalaciones deportivas estaban cerradas”, apuntó Quesada.

Contó que para este año, los técnicos del Icoder propusieron que las justas fueran totalmente atípicas, en el sentido de había que regionalizados.

“Está de más decir qué tan importantes son los Juegos Deportivos Nacionales, yo creo que desde Juegos Estudiantiles y de Juegos Deportivos Nacionales es donde nosotros tenemos la posibilidad de ir detectando el talento para trabajar procesos para que las federaciones tengan alto rendimiento”, mencionó.

Dijo que aparte de que los Juegos Nacionales son el programa número uno a nivel nacional en cuanto a deporte, le da una gran oportunidad a los niños y jóvenes del país de dedicarse a algo que no sea la calle, las drogas y la violencia.

“Y a nosotros como dirigentes deportivos, a las federaciones y a los comités de deportes nos permite descubrir grandes deportistas como los que tiene Costa Rica”.

Quesada detalló que las condiciones aún no permiten la realización de unos Juegos Nacionales como han sido siempre, porque no se puede tener a los atletas en villas.

“Sería muchísima gente y hay que estar controlando el distanciamiento y demás y ese es un tema que sería totalmente imposible. Van a ser unos Juegos Nacionales para la historia por la forma y por lo atípico de lo que estamos acostumbrados a ver, pero lo importante es que se llevarán a cabo”, reflexionó la directora del Icoder.

Cuando se dio a conocer el acuerdo del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación de que los Juegos Nacionales se efectuarían, algunos comités no estuvieron de acuerdo y ella asegura que es respetable la posición de cada uno.

“Yo creo que vivimos en un país de derecho, donde ellos tendrán sus razones y para mí son respetables de todos los comités, algunos que no pudieron participar por alguna razón en particular y aquellos que consideran que el proceso fue muy atropellado, que no se les dio la posibilidad, pero las puertas están abiertas con la realidad que tenemos”, citó.

Añadió que desde toda una vida, los Comités de Deportes no tienen una exigencia de participar en el programa, aunque eso sería lo ideal, que se pudiera contar con todos.

“Vamos para adelante con los Juegos porque así lo decidió el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación y esta servidora junto con el equipo técnico acatan el acuerdo del Consejo y vamos para adelante hasta el 16 de diciembre que concluirá la etapa final”, destacó.

Para estos Juegos Nacionales de la pandemia, desde el proceso eliminatorio se inscribieron 78 comités cantonales y cuatro consejos de distrito.

Las finales de las justas arrancan este viernes con la disciplina del ciclismo en Parque Viva y el fin de semana continúan con el triatlón y el voleibol en La Sabana.