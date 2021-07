Adriano Malori gana contrarreloj y Gregory Brenes se mantiene en el puesto 23 del Tour de San Luis

Adriano Malori se impuso por segundo año consecutivo en la cronometrada del Tour de San Luis. (Movistar Team)

El ciclista costarricense Gregory Brenes (Jamis Hagens Berman) continúa en el puesto 23 de la clasificación general del Tour de San Luis, tras cinco etapas disputadas.

Hoy se corrió una contrarreloj individual de 17,4 kilómetros en San Luis y por segundo año consecutivo, la victoria fue para el italiano Adriano Malori (Movistar Team), quien registró 20:07.

Gregory Brenes completó la cronometrada en el puesto 39, a 1:49.

"Me fue bien, pero ya estoy con otra mentalidad. Siempre me hace falta ritmo, desde la caída de Utah no corro a este nivel, así que ahora a pensar en el Tour de California", expresó Gregory Brenes desde Argentina.

El rutero argentino Daniel Díaz (Funvic de Brasil) sigue al frente de la tabla acumulada con un tiempo de 16:52:37 y Brenes marcha en la posición 23, a 7:07.

Aún faltan dos jornadas por disputarse. Este sábado se correrá una exigente jornada de 117,5 kilómetros entre Achiras y Filo Sierras Comechingones, mientras que el domingo será la última válida, con 122,4 kilómetros en San Luis.

Clasificaciones

Etapa 5

1 Adriano Malori (Movistar Team) 20:07

2 Michal Kwiatkowski (Etixx Quick Step) a 4 segundos

3 Hugo Houle (AG2R La Mondiale) a 5 segundos

4 Serghei Tvetcov (Androni Giocattoli) a 29 segundos

5 Leandro Messineo (San Luis Somos Todos) a 32 segundos

6 Ilnur Zakarin (Katusha) a 33 segundos

7 Przemyslaw Niemiec (Lampre) a 34 segundos

8 Carlos Oyarzún (Chile) a 40 segundos

9 Eduardo Sepúlveda (Bretagne Séché) a 42 segundos

10 Daniel Díaz (Funvic) MT

39 Gregory Brenes (Jamis Hagens Berman) a 1:49

150 Nicolas Lefrancois (Team Novo Nordisk) a 5:20

La General

1 Daniel Díaz (Funvic) 16:52:37

2 Rodolfo Torres (Team Colombia) a 1:09

3 Nairo Quintana (Movistar Team) a 1:25

4 Eduardo Sepúlveda (Bretagne Séché) a 1:46

5 Rodrigo Contreras (Selección de Colombia) a 2:43

6 Daniel Moreno (Katusha) a 3:15

7 Leandro Messineo (San Luis Somos Todos) a 3:54

8 Ilnur Zakarin (Katusha) a 3:57

9 Daniel Jaramillo (Jamis Hagens Berman) a 4:18

10 Janez Brajkovic (Unitedhealthcare) a 4:37

23 Gregory Brenes (Jamis Hagens Berman) a 7:07

150 Yans Carlos Arias (Cuba) a 52:54