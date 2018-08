“Salimos muy motivados por todo lo que había sucedido ayer, estoy en la mejor forma de mi vida y no se reflejó como tal, sucedió casi lo mismo de siempre, pero hoy hubo matices o destellos de ese gran sueño que anhelamos de correr en 43 (segundos). Hoy salí por todas a tratar de lograrlo y me faltó un poco. Un poco decepcionado, no por la carrera si no porque sentí que pude haber dado más sin menospreciar los rivales. Estoy agradecido con Dios”, agregó.