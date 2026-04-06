Óscar Ramírez y otros jugadores de Alajuelense tenían algo más que decir sobre Alejandro Bran

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Después del escándalo de indisciplina protagonizado por Alejandro Bran, el futbolista estuvo unos días entrenándose con el equipo U-21 de Liga Deportiva Alajuelense y quedó fuera de un partido con el primer equipo.

Aparte de que se aplicó el reglamento interno y se le aplicó la sanción económica ahí estipulada, que no trascendió, porque según la ley es materia privada.

Para unos el castigo fue correcto, otros cuestionan las decisiones de la Liga. ¿Por qué este caso se manejó de esa forma?

Óscar Ramírez respondió esa consulta en la rueda de prensa posterior al juego en el que Alajuelense empató 1-1 contra Guadalupe en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Creo que es el procedimiento que se ha dado en situaciones de esas, que queremos que no vuelvan a pasar y fui muy crítico a eso con los dos muchachos. Creo que no podemos regalar situaciones como esas, para nosotros mismos boicotearnos, o el entorno dejarlo de la manera en que quedó”, expresó Óscar Ramírez.

El “Macho” añadió que se cumplió con la separación —por unos días del primer equipo— y con la parte económica.

“¿Que por qué jugó? Lastimosamente tenía algunos muchachos con cierta problemática, como Rashir (Parkins), que viene saliendo de una operación y todo. Y él (Bran) siguió manteniendo su parte física, evaluamos eso y básicamente porque estaba en la parte física de la mejor manera", expresó el técnico rojinegro.

Fue entonces cuando confesó que su plan original era que Celso Borges jugará un tiempo y luego lo relevara Rashir Parkins en el complemento.

Eso porque el capitán de la Liga venía saliendo de una situación muscular, que no llegó a desgarro y que se le dio el tratamiento en estos quince días.

“Se sintió muy bien, se le hicieron pruebas y lastimosamente este domingo sí se dio el resentimiento. Entonces, el tema era ese, no queríamos arriesgar. Yo tenía planeado jugar con Rashir y con Celso, pero ante esa circunstancia opté por usar a Bran”, reiteró Óscar Ramírez.

En zona mixta posterior al juego, Fernando Piñar recibió una consulta sobre cómo hacen los futbolistas como figuras públicas para lidiar con los errores que se cometen fuera de cancha, en vista de que Alejandro Bran volvió y lo hizo como titular.

“Nosotros en la institución gracias a Dios tenemos psicológos, que nos ayudan para aprender. De los errores se aprende, somos humanos y nos podemos equivocar en cualquier momento. Ya lo de él pasó y Dios quiera que esto le sirva de aprendizaje y siga mejorando como futbolista”, comentó Fernando Piñar.

Alejandro Bran trató de complicarse en el partido entre Alajuelense y Guadalupe, pero no se vio con tanta confianza tirando a marco como otras veces. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Por su parte, Aarón Salazar dijo que Alejandro Bran es un jugador que siempre marca diferencia y que tiene mucho criterio con la pelota y considera que ayudó en ese partido entre la Liga y Guadalupe.

Sobre las decisiones tomadas con él, manifestó que no le corresponde, sino que es algo que le atañe a la directiva y al cuerpo técnico.

“Si ellos decidieron que estuviera de vuelta, nosotros como compañeros lo que nos corresponde es acuerparlo y tratarlo como uno más, que al final, la decisión que ellos tomaron, por algo la tomaron y Bran nos ayudó muchísimo”, acotó Aarón Salazar.

Antes de que empezara el juego, el gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela, brindó unas palabras en la transmisión de FUTV y ahí exteriorizó que Alejandro Bran se mostró arrepentido de lo ocurrido, se tomaron las acciones correspondiente y se pasó la página.

“El caso se llevó con mucha madurez, con mucho equilibrio emocional. Los errores traen consecuencias y estas se asumen, pero en este sentido Bran fue muy maduro de sus errores, de lo que pasó, y acá lo más importante es que no vuelva a pasar, que eso sería aún más grave”, puntualizó Carlos Vela en la transmisión televisiva.

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