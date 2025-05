Óscar Ramírez hace llamado a la paz en la gran final: ‘No me gusta la violencia’

La corona del fútbol nacional está en juego y uno de los dos equipos se quedará con ella en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara: ¿Club Sport Herediano o Liga Deportiva Alajuelense?

Pase lo que pase, el técnico rojinegro Óscar Ramírez hace un claro llamado a la paz. De hecho, no quiere que nunca más se repitan escenas violentas como las del capítulo bochornoso de diciembre pasado.

LEA MÁS: Alajuelense sorprende en el hospital a adulto mayor agredido por festejar clasificación a la gran final

Alguien celebrará la noche de este miércoles 28 de mayo en la casa del Team, y ante eso, a Óscar Ramírez le consultaron qué ambiente espera.

“Lastimosamente lo de la vez pasada, al menos yo soy una persona que no me gusta la violencia, me gusta la virilidad dentro del campo, el no dejarse, luchar y todo. Pero desgraciadamente pasó eso y hay situaciones que no nos convienen a nadie.

LEA MÁS: Óscar Ramírez ni esperó a la última charla: La voz del ‘Macho’ retumba en el camerino de Alajuelense

”Yo creo que si estamos disfrutando de esto, como el otro día en el Estadio Nacional, ver todo eso colorido y todo que hubo, pues es lo bonito del fútbol", expresó Óscar Ramírez.

Indicó que ojalá todo sea una celebración o un escenario bonito a como se debe, sin situaciones que lamentar.

Óscar Ramírez invita a los aficionados a vivir en paz la gran final entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografías)

LEA MÁS: Afición de Alajuelense ‘consigue’ aumentarle el veto al Morera Soto: nuevo castigo del Disciplinario

“Dios quiera, se nos dé a nosotros a favor. Y si no, que sea una celebración pues normal, no incitar a revanchismo y cosas por el estilo, que yo creo que ya está mucho en la sociedad que estamos viviendo.

”Ya se están dando muchas situaciones como para estar pensando en cosas de ese tipo, de revanchismo y cosas por el estilo. Porque no, después vamos a lamentar alguna cosa que no queremos que pase”, destacó el Macho.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.