Puro Deporte

Óscar ‘Macho’ Ramírez: ‘Tengo más irrespeto de la prensa en algún momento que de mis jugadores’

Esto pasó en la rueda de prensa de Óscar Ramírez previo al juego entre Herediano y Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense y Los Ángeles FC se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Óscar Ramírez afirma que los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense sí lo respetan. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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