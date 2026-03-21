Óscar ‘Macho’ Ramírez: ‘Tengo más irrespeto de la prensa en algún momento que de mis jugadores’

Durante la rueda de prensa de Óscar Ramírez previo al partido entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense que se disputará este sábado, la mayoría de consultas giraron alrededor del escándalo de indisciplina que sacude al cuadro manudo y hubo una respuesta del “Macho” que se volvió viral.

El periodista Daniel Jiménez, de Teletica.com, le consultó de manera textual: “Usted es un técnico con muchísima experiencia, sumamente exitoso, se le ve con respeto. Nosotros, la prensa lo respeta. ¿Pero siente que falta eso en algunos jugadores del vestuario? En menos de seis meses dos broncas, seis jugadores con indisciplina. ¿A qué voy? ¿Lo respetan? ¿Tiene el control usted del camerino? ¿Puede decir que lo tiene?”.

Óscar Ramírez observaba al periodista con atención y las palabras que pronunció dieron mucho de qué hablar.

“Saludos, me parece una pregunta extraña, que si tengo el respeto de un camerino, porque si fuera de hoy, te puedo decir que sí, que sí lo tengo. Son casos aislados, no sé con el tema ese del respeto, me parece que como yo te respeto, no sé por qué cuestionás eso.

”Si es un tema... no sé, yo creo que comparto, casi a todos los ve uno casi como una familia, el hecho de estar compartiendo aquí. Entonces, más bien yo siento que tengo más irrespeto de ustedes de la prensa en algún momento que de mis jugadores”, contestó Óscar Ramírez.