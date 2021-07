Óscar Duarte, un peón silencioso que da pasos de gigante

Redacción

Óscar Duarte acostumbra a trabajar en silencio, el futbolista no alardea de sus logros y por el contrario siempre tuvo la costumbre de continuar su camino sin hacer ruido, así dio el salto a Europa, se coló en un Mundial mayor y será oficializado en las próximas horas como jugador del Espanyol de Barcelona.

La mamá del defensor, Walkiria Gaitán, no esconde que desde pequeño su hijo tiene esa forma de ser. Cuando compartían en la escuela, iglesia ó en los momentos de recreo, Óscar hablaba poco, siempre se mantenía reservado y con quien se atrevía a compartir un poco más era con su hermana Cintia.

Desde sus inicios, el costarricense aprendió que la paciencia debía ser una virtud, debido a que si no la tenía su sueño de jugar al fútbol se podía esfumar. En la época de Jorge Vergara como dueño del Saprissa, el futbolista contó con un problema que le impedía jugar en sus primeros años de carrera como juvenil, según recordó Edson Soto, extimonel del zaguero.

"Yo con Óscar recuerdo que en juveniles no dejaban inscribirlo porque Vergara tenía la política de no tener extranjeros, por lo que él debía esperar a que salieran sus papeles de que era tico para poder ser tomado en cuenta. Él pasó de dos a tres años sin jugar y solo entrenaba porque no le salía la documentación", afirmó Soto.

A punta de motivación, esfuerzo y paciencia, elementos transmitidos por doña Walkiria, el joven dejó de cuestionarse los motivos por los que no jugaba y continuó entrenando.

Pero tardaron en llegar los documentos y lo que parecía una buena noticia: ser tomado en cuenta para el proceso sub-20 de Egipto 2009 se convirtió en otra prueba para forjar el carácter del defensor.

Rónald González, director técnico de esa dorada generación que terminó cuarta de la Copa del Mundo, decidió en la última lista dejar a Óscar en territorio nacional. González contó para la cita del orbe con Roy Smith, Derrick Johnson, José Mena y Kenner Gutiérrez.

"Nos puso a pensar muchísimo, no fue una decisión fácil. Al final Duarte peleó hasta el último día con Derrick; nosotros decidimos premiar a Johnson porque venía de hacer un premundial de Concacaf muy bueno. A Óscar le pudo afectar que él se integró al proceso hasta que ya nos tocaba hacer la lista, por su situación migratoria, entonces hubo poco tiempo de trabajo con el grupo", describió Soto, quien era el asistente técnico de González.

Sin bajar la cabeza, Duarte volvió a agarrar fuerzas, tragó grueso y se concentró en continuar su crecimiento en el Saprissa, equipo que en 2008 ya lo había hecho debutar en la Primera División, pero no le daba la continuidad necesaria para consolidarse.

Las estadísticas comprueban que el futbolista comenzó a contar para los morados hasta dos años después de su debut y luego de pasar por un préstamo en el Puntarenas F. C.

En el Invierno 2010 Duarte tuvo una temporada de ensueño con los chuchequeros. Los tibaseños le volvieran a poner atención y lo repatriaron, pero tardó dos torneos más en afianzarse.

"El préstamo no fue un castigo, fue para que se fuera a mostrar, Óscar canalizó de forma positiva la cesión en ese momento, él fue calladito, demostró y hoy vea dónde está. Él es un claro ejemplo de que sin hacer escándalo, agarrando lo positivo de cada situación, se logran los objetivos", expresó Roy Myers, timonel que dirigó al hombre de la retaguardia en el primer semestre de 2010.

La llegada de Ricardo La Volpe al mando de la Mayor fue una inyección para el espigado deportista. El argentino quedó encantado con el pase largo del saprissista y le abrió las puertas de la Selección Nacional, esa misma que dos años antes se le había cerrado por temas administrativos.

Con su carrera en ascenso, Óscar parte a Bélgica en una salida sorpresa del Saprissa. Para enero del 2013 decide ir a una prueba con el Brujas, pero sin tener claro si se quedaría en el plantel europeo. Solo necesitó 10 días para confirmar que no volvería.

"Ha sido como un regalo caído del cielo. Es difícil decir hasta dónde puede llegar su carrera", dijo Juan Carlos Garrido, entrenador español del club belga al que convenció, en entrevista a diario Marca.

Mientras tanto, su familia se quedó extrañada de que Óscar le pidiera que su madre se trasladara lo antes posible a Bélgica, ya que en principio regresaría a Costa Rica, situación que no se dio.

Nuevamente Duarte lo hizo, sin hacer ruido se convirtió en legionario.

Ya como figura de la liga de Bélgica, el zaguero nacido en Catarina (Masaya, Nicaragua) le hizo frente a la eliminatoria para el Mundial Brasil 2014, en la que a la postre no jugó ni un solo minuto.

"Él llegó a la concentración final con cierta ansiedad de saber si iba a estar en la lista del mundial. Ahí yo lo que le decía era: 'tenga paciencia, el profesor sabrá lo que hace, entréguese a Dios', confesó la mamá del futbolista.

El 14 de junio Duarte fue pieza clave para que Costa Rica le diera la vuelta al marcador frente a Uruguay en su debut mundialista. El defensa marcó el segundo gol de la victoria 3 a 1.

Óscar Duarte marcó de cabeza frente a los uruguayos. (AFP)

Cintia Duarte, hermana del exjugador saprissista, revivió que en la conversación previa al debut mundialista ni él mismo sabía lo que podía suceder.

El deportista tenía claro que existía la opción de actuar, aunque siempre lo invadía la duda, sobre todo porque en la ruta a la Copa no era estelar.

Nuevamente Óscar lo hizo, sin hacer ruido se convirtió en mundialista.

Este martes, si se resolvieron todos los trámites administrativos durante la noche tica, Duarte será presentado con el Espanyol de Barcelona, equipo que llegó a la negociación por él sin avisar, pero cuando se metió en las conversaciones lo hizo para dejárselo, pesé a que el Eibar era el principal interesado.

El jugador, como suele acostumbrar, con un perfil muy reservado se colocó en uno de los equipos de más tradición de España y ahora está a las puertas de debutar en la Liga de las Estrellas.

Nuevamente Óscar lo hizo, sin hacer ruido se coló en el primer mundo futbolístico.