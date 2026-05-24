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Orgullo costarricense: Marchista de Santa Bárbara impone récord durante prueba en España

La marchista oriunda de Santa Bárbara de Heredia demostró su buen nivel durante una competencia en España

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Por Juan Diego Villarreal
Sharon Herrera volvió a demostrar su buen nivel competitivo en el Gran Premio de Cantones, en La Coruña, España.







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Sharon Herrera21 kilómetrosRécord nacionalGran Premio de Cantones, La Coruña España
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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