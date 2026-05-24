Orgullo costarricense: Marchista de Santa Bárbara impone récord durante prueba en España

Sharon Herrera volvió a demostrar su buen nivel competitivo en el Gran Premio de Cantones, en La Coruña, España.

La marchista costarricense Sharon Herrera Soto sigue demostrando su buen nivel al imponer un nuevo récord nacional en la distancia de media maratón (21 km) de la marcha atlética femenina.

Sharon compitió este sábado 23 de mayo en la edición 39 del Gran Premio Internacional de Marcha Atlética Cantones, en La Coruña, España, donde logró un tiempo de 1 hora, 41 minutos y 18 segundos (1:41:18), ocupando el puesto 30, según indicó la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa).

La deportista nacional mantuvo su ritmo de competencia a pesar de las condiciones climáticas, con temperaturas entre los 24 y 26 grados, lo que puso a prueba su condición física y ratificó que va por buen camino de cara a los eventos internacionales que se avecinan.

Además, tuvo la oportunidad de competir junto a marchistas de gran nivel, con experiencia en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos, lo que le permite seguir elevando su rendimiento.

Con este registro, la atleta nacional mejoró su marca personal de la temporada y dejó atrás el tiempo conseguido el sábado 7 de marzo de 2026 en Dudince, Eslovaquia, donde había registrado 1:43:46.

La prueba fue ganada por Alegna González, de México, con un crono de 1:32:19, seguida por Sofía Fiorini, de Italia, con 1:32:30, y María Pérez, de España, con 1:32:45.

La atleta oriunda de Santa Bárbara de Heredia también había registrado una nueva marca el pasado 20 de marzo en los 10.000 metros marcha, durante la segunda fecha clasificatoria de la LAI Universidad, en Puerto Rico.

En esa competencia, Herrera consiguió un tiempo de 44 minutos, 35 segundos y 33 centésimas. (44.35.33).