¡Orgullo costarricense! abuelito de 80 años es medallista de los Juegos Nacionales Limón 2026

En la fiesta de la juventud costarricense, un adulto mayor oriundo de Tilarán, pero representante del cantón de Belén, ganó una medalla en los Juegos Nacionales y Paranacionales de Limón 2026, que finalizan este sábado, causando revuelo entre aficionados y participantes.

Cuando le colocaron la medalla de bronce a don Gilberto Ruiz Álvarez, los presentes en el gimnasio del Liceo La Rita de Pococí, en Guápiles, se pusieron de pie para ovacionarlo, pues a sus 80 años y tres meses demostró ser un verdadero triunfador, según indicó el periodista del Comité Paralímpico Nacional, Olman Mora.

“El teléfono está colapsado, me llaman mis hijos y mis nietos. Están felices por la medalla”, manifestó don Gilberto, mientras recibía abrazos de los presentes, a los que correspondía con una tímida sonrisa.

Don Gilberto, demostró mucha precisión y concentración en la práctica de las boccias en cada lanzamiento, desde su silla de ruedas, para lograr su cometido de ganarse una medalla.

“Yo fui hace como ocho meses a una práctica de boccias. No sabía exactamente qué era, pero me explicaron y poco a poco le tomé el gusto”, indicó, Ruiz aún un poco agitado, tras la competencia.

El octagenario atleta se refería a un Meeting de bocciass, organizado por la Federación de Paradeportes de Costa Rica, desarrollado en el Gimnasio para Deportes Adaptados, ubicado en el Parque de La Paz.

Las boccia, también conocida como bochas adaptadas, es un juego diseñado para personas con discapacidad, inspirado en el deporte de origen italiano bochas, del cual toma su nombre, y aceptado como disciplina paralímpica desde 1984.

Gilberto Ruiz Álvarez muestra orgulloso su medalla de bronce en los Juegos Nacionales de Limón 2026, en la disciplina de las boccias. (La Nación/Fotografía: Olman Mora)

Que más jóvenes practiquen deporte

Cada jugador dispone de seis bolas rojas o azules en cada manga, que consta de cuatro parciales. Gana quien logre colocar su bola más cerca de la blanca, y también se otorgan puntos adicionales por cada bola que esté más próxima a la blanca antes de la primera del rival.

“Ojalá los jóvenes puedan practicar un deporte. Yo tengo 80 años y tres meses y nunca imaginé estar compitiendo al lado de tantos muchachos que se están desperdiciando por andar en otras cosas”, manifestó este tilaranense”, quien reside en Belén desde hace 53 años.

Al consultarle si desea continuar jugando boccias, sonrió y aseguró que mientras las fuerzas se lo permitan seguirá practicando deporte, ya que considera que es salud mental y una gran oportunidad para compartir con muchas personas.

Don Gilberto se despidió agradecido por la oportunidad de competir en las justas nacionales y se retiró para atender las llamadas de sus hijos y nietos.

“Fue una bonita experiencia. Esperemos que la próxima vez sean más los competidores y que más adultos mayores podamos practicar deporte”, comentó Ruiz, orgulloso de su presea de bronce.

El paratleta también se mostró muy orgulloso de sus compañeros, ya que la delegación de Belén se proclamó campeona de la categoría, seguida por Escazú y Liberia.

Por otra parte, el Premio Alfredo Cruz Bolaños, otorgado al mejor paratleta del torneo caribeño en la disciplina de boccias, fue adjudicado a Alexander Delgado, de San Isidro, quien obtuvo una marca perfecta con cuatro triunfos.

El torneo de boccias de los Juegos se realizó el jueves 22 y viernes 23 de enero en el Liceo La Rita de Pococí, con la participación de trece paratletas procedentes de Escazú, San Isidro, Turrialba, Liberia y Belén.