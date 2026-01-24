Puro Deporte

¡Orgullo costarricense! abuelito de 80 años es medallista de los Juegos Nacionales Limón 2026

Octogenario atleta compitió por primera vez en Juegos Nacionales y Paranacionales en la disciplina de las boccias

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Juegos Nacionales Limón 2026 Gilberto Ruiz Álvarez Medallistas de bronce en boccias 24 de enero del 2026 Fotografía: Olman Mora
Gilberto Ruiz Álvarez demostró mucha precisión en sus lanzamientos desde su silla de ruedas, en la disciplina de las boccias, en los Juegos Nacionales Limón 2026. Medallistas de bronce en boccias 24 de enero del 2026 Fotografía: Olman Mora (La Nación/Fotografía: Olman Mora)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juegos Nacionales y Paranacionales Limón 2026Gilberto Ruiz ÁlvarezAtleta de 80 años
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.